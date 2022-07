PIABO wächst weiter Ulrike Beckmann baut als neue Unit Direktorin die Bereiche Fintech und Proptech aus (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO PR (https://piabo.net/) , führender europäischer

Full-Service-Kommunikationspartner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin,

gewinnt Ulrike Beckmann (https://www.linkedin.com/in/ulrike-beckmann/?original_r

eferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&originalSubdomain=de) als neue

Unit-Direktorin mit Schwerpunkt Fintech, Insurtech, Proptech und Future of Work.



Ulrike Beckmann verfügt über langjährige und fundierte Beratungsexpertise auf

den Gebieten Finanzen, grüne Energien, Digitalisierung und Bildung. Die Planung

und Umsetzung strategischer B2B-Kommunikation und der erfahrene Umgang mit

Krisen- sowie Change-Management zählen zu ihren Kernkompetenzen. Seit vielen

Jahren berät sie auch Unternehmen im Hinblick auf ESG-Kommunikation. Vor ihrem

Wechsel zu PIABO war Ulrike Beckmann als Leiterin für Beratung und Finanzen bei

Faktenkontor tätig, wo sie maßgeblich für die strategische Kommunikation und die

Entwicklung von Studien für Unternehmen aus der Finanz-, Beratungs- und

Versicherungswirtschaft verantwortlich war. Bereits 2011 wurde sie an die

Europäische Medien- und Businessakademie berufen, wo sie 10 Jahre als Dozentin

für PR und Corporate Media tätig war. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als

Gutachterin für den Jugendmedienschutz bei der Freiwilligen Selbstkontrolle

Fernsehen e.V. (FSF).