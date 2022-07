Bibby Financial Services veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022

Düsseldorf (ots) -



Hohe Factoring-Quote" Das Geschäft von Bibby mit mittelständischen Unternehmen und einem Umsatz vonbis 50 Millionen Euro hat sich im ersten Halbjahr sehr dynamisch entwickelt"erläutert Andreas Dehlzeit , Geschäftsführer Markt von Bibby Financial Services.Die Factoring-Quote, also das Verhältnis zwischen angekauftem Forderungsvolumenund Bruttoinlandsprodukt, steigt seit Jahren in Deutschland. Bibby sieht dieaktuellen wirtschaftlichen Gründe vornehmlich in hohen Energiepreisen sowie inder Knappheit an Vorprodukten und gestörten globalen Lieferketten. " Um denaktuellen Herausforderungen zu begegnen, loten viele Betriebe neben gewerblichenKrediten auch Factoring als alternative Finanzierungsmöglichkeit aus", so MarkoDupor , Geschäftsführer Marktfolge von Bibby Financial Services.Dabei werden die Forderungen des KMU an Bibby als Factoring-Dienstleisterverkauft. Das Unternehmen erhält von Bibby (mit einem kleinen Abschlag) sofortdie Rechnungssumme.Der Vorteil: Durch die Freisetzung von Liquidität lassen sich so - nebenpositiven Effekten auf die Cashflow-Rate - auch Eigenkapitalsituation undBonität verbessern. Dies ist aktuell etwa für exportorientierte Betriebe mitKapitalbedarf relevant oder für Unternehmen der Logistik-, Transport- undSpeditionsbranche, die sich gegen Zahlungsverzögerungen und Forderungsausfälleabsichern.Über Bibby Financial ServicesBibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigenAnbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen. Das Unternehmen betreutweltweit rund 7.000 Kunden mit über 1.000 Mitarbeitern in Niederlassungen inEuropa und Asien. Anfang Juni wurde Bibby mit dem eKomi & BankingCheck Award2022 in der Kategorie " Bester Factoring-Dienstleister " für besondereKundennähe und Servicequalität ausgezeichnet.