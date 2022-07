In der Woche bis zum 29. Juni flossen weltweit etwa 5,8 Milliarden US-Dollar aus Aktienfonds ab, so die Bank of America unter Berufung auf Daten von EPFR Global. Anleihen verzeichneten den Daten zufolge Rücknahmen in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar.

Ein "Inflationsschock" sei nun der Konsens unter den Anlegern, so die Bank of America-Strategen um Michael Hartnett. Zwar hätten die Erwartungen aggressiver Zinserhöhungen durch die Fed ihren Höhepunkt erreicht. Nicht aber die Inflationserwartungen. Der Bullen- und Bärenindikator der Bank of America blieb laut Bloomberg die dritte Woche in Folge auf "maximal bärisch".