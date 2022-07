Ford Fleet Management startet heute in Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Ford Fleet Management ist die neue Flottenmanagement-Produktmarke derKooperationspartner Ford, Ford Bank und ALD Automotive- Ford Fleet Management zielt darauf ab, Unternehmen maßgeschneiderteMobilitätsdienstleistungen mit maximalen Betriebszeiten für den Fuhrparkbereitzustellen- Ford Fleet Management ist Teil der Einführung von Ford Pro, einer neuenglobalen Lösung von Ford, die Unternehmen jeder Größe gewidmet ist, um ihreProduktivität zu optimieren- Ford Fleet Management bietet integrierte Lösungen aus einer Hand für Leasing-und Flottenmanagement-Dienstleistungen - unabhängig vom Fahrzeugtyp oder derMarkeHeute, 1. Juli 2022, startet Ford Fleet Management* in Deutschland, eingemeinsam von Ford und der ALD Automotive neu aufgestellter Geschäftsbereich.Analog zur Einführung von Ford Fleet Management im Vereinigten Königreich und inFrankreich bauen zwei der weltweit führenden Mobilitätsanbieter ihre bereitsseit Langem bestehende Partnerschaft nun auch in Deutschland aus. Ford FleetManagement basiert auf den umfangreichen Erfahrungen, die Ford als Europasführende Marke im Segment der leichten Nutzfahrzeuge und die ALD Automotive alsglobaler Flottenmanagement-Anbieter mitbringen. Ziel des neuenGeschäftsbereiches ist es, die Produktivität der Kunden, das sindGewerbeunternehmen jeder Größe, durch maßgeschneiderteMobilitätsdienstleistungen zu optimieren - zum Beispiel dadurch, dass dieservicebedingten Standzeiten der Kundenflotten so gering wie möglich gehaltenwerden.Ford Fleet Management ist Teil der Einführung von Ford Pro, eines neuen globalenAngebots von Ford, das sich an Gewerbekunden mit Fuhrparks jeder Größe richtet.Vorrangiges Ziel von Ford Pro ist es, die Ford Pro-Nutzer in ihren jeweiligenGeschäftsfeldern zu unterstützen und die Produktivität, das Wachstum und dieNachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeiten zu steigern.Die Produkte und Dienstleistungen von Ford Fleet Management werden durch einedigitale und vernetzte System-Plattform unterstützt. Ergänzt wird das Angebotdurch ein kompetentes Team von Experten, das die Gewerbekunden dabeiunterstützt, die besten Flottenlösungen entsprechend ihren individuellenGeschäftsanforderungen zu finden.Mit Ford Fleet Management erhalten die Kunden alles aus einer Hand - so wirdeine Komplettlösung für die Bestellung, Finanzierung und Verwaltung vonFahrzeugen während des gesamten Lebenszyklus geboten. Dazu gehören von Ford undFord Fleet Management entwickelte Produkte und Dienstleistungen, die daraufausgerichtet sind, den Geschäftsbetrieb ihrer Kunden durchgehend mobil zu