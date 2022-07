Mehr Genossenschaften durch Bürgerbeteiligung / Gründungsdynamik bei den bayerischen Genossenschaften nimmt zu

München (ots) - 20 Neugründungen bereits im ersten Halbjahr: Die Zahl der

Genossenschaftsgründungen hat im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen.

Das gab der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) anlässlich des Internationalen

Tags der Genossenschaften am 2. Juli bekannt.



Viele von den neugegründeten Unternehmen seien Nahwärmegenossenschaften, die vom

Engagement und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger getragen würden. "Ganz

offensichtlich sind immer mehr Menschen in Bayern bereit, den Klimaschutz vor

ihrer Haustür in konkrete Projekte zu übersetzen", sagte GVB-Präsident Gregor

Scheller. Mitbestimmung und Partizipation machen die Genossenschaft aus. Die

Rechtsform lebe von der Bürgerbeteiligung. Sie sei ideal, um die Energiewende

voranzutreiben und den erneuerbaren Energien schneller zum Durchbruch zu

verhelfen. So würden die genossenschaftlichen Nahwärmenetze die Gemeinden

dezentral und eigenständig mit Energie versorgen. Der Angriffskrieg Russlands

auf die Ukraine habe die Dringlichkeit einer geopolitisch unabhängigen

Energieversorgung noch weiter erhöht, so Scheller.