Wirtschaft DAX dreht am Freitagmittag ins Plus - Vorerst kein Inflationsschock

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich von den neuen Inflationsdaten für den Euroraum zunächst unbeeindruckt gezeigt und nach einem schwachen Start ins Plus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.835 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss.



Womöglich hatten viele Marktteilnehmer klammheimlich doch mit einer neuen Rekordinflation von 8,6 Prozent gerechnet, in manchen Medienberichten waren niedrigere Schätzungen verbreitet worden. Der Gaspreis beruhigte sich nach einem deutlichen Aufschlag zu Handelsbeginn bis zum Mittag wieder und lag "nur" noch etwa 1,5 Prozent über Vortagesschluss. Mit 147 Euro pro Megawattstunde liegt das Preisniveau aber immer noch so hoch wie zuletzt Anfang März, als Allzeithochs markiert worden waren.





