Holzminden (ots) - Vizekanzler und Bundeswirtschafts- und KlimaschutzministerRobert Habeck und Bundesbauministerin Klara Geywitz hatten zum virtuellenWärmepumpengipfel geladen. Neben Vertretern von Verbänden der Wärmewirtschaft,des Handwerks, der Gewerkschaften und der Verbraucherschutzverbände waren auchWärmepumpen produzierende Unternehmen dabei - so auch STIEBEL ELTRON, vertretendurch Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein. Der zieht ein positives Fazit desGipfels: "Es ist ein großer Erfolg, dass sich alle Beteiligten auf einegemeinsame Abschlusserklärung geeinigt haben, die nicht nur der Wärmepumpe einezentrale Rolle für die Dekarbonisierung des Wärmesektors zuschreibt, sondernauch konkrete Zahlen beinhaltet: Gemeinsam werden wir die Voraussetzungen dafürschaffen, dass ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen neu installiert werdenkönnen."Das Ziel von mindestens einer halben Million Geräten jährlich ab 2024 seiambitioniert, aber erreichbar, so Schiefelbein weiter: "Die Politik sorgt mitdieser klaren Positionierung dafür, dass eventuelle Unsicherheiten beiVerbrauchern über die Wärmepumpe als zukunftssicheres Heizsystem beseitigtwerden. Ausdruck dieser Positionierung ist auch die in der gemeinsamen Erklärungnochmal explizit genannten 65-Prozent-Erneuerbare-Energien-Regel für jede neuinstallierte Heizung ab 1. Januar 2024, die mit einer Wärmepumpe problemloserfüllt wird."Die Kapazitätsfrage im installierenden Handwerk bewertet Schiefelbein dabei alsAufgabe und nicht als unlösbares Problem: "Selbstverständlich müssen das SHK-und das Elektro-Fachhandwerk attraktiver gemacht werden, zudem wäre sicher eineUnterstützung von entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen durch die Politikhilfreich. Aber selbst wenn die Kapazitäten kurzfristig nicht erhöht werden,sind die 500.000 Wärmepumpen ja erreichbar. Im letzten Jahr wurden bereits154.000 Wärmepumpen, aber eben auch noch 650.000 Gaskessel installiert. DerSystemwechsel von fossiler Heizung zur umweltfreundlichen Wärmepumpe dauertderzeit im Schnitt etwas doppelt so lange wie der 1-zu-1-Tausch. Fallen die650.000 Gaskessel weg, können also rund 325.000 Wärmepumpen pro Jahr zusätzlichzu den 154.000 installiert werden - in Summe wären das dann 479.000 Wärmepumpen.Das ist schon nah dran an den 500.000. Und die Installationszeiten werden sichmit mehr Routine und wiederkehrenden Anlagensystemen sicher noch verkürzen."In der Pressekonferenz im Anschluss an den Wärmepumpengipfel sagte VizekanzlerHabeck zu grünem Wasserstoff im Wärmemarkt: "Die Nutzung von Wasserstoff als