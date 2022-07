VISION ZERO Förderpreis 2022 der BG RCI verliehen / Ein Handschuh ohne Daumen, eine schwebende Bohrmaschine und weitere clevere Ideen für eine sichere Arbeitswelt (FOTO)

Heidelberg (ots) - Ausgefuchste technische Vorrichtungen, die Arbeitssicherheit

und Ergonomie verbessern, ein Handschuh ohne Daumen und andere intelligente

Aktionen, die das Bewusstsein für Gesundheitsschutz in den Köpfen der

Beschäftigten verankern: Der VISION ZERO Förderpreis der Berufsgenossenschaft

Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), der in diesem Jahr zum 23. Mal

verliehen wurde, zeigte wieder eine Bandbreite frischer Ideen für mehr

Sicherheit am Arbeitsplatz.



Am Wettbewerb 2022 hatten sich deutschlandweit 231 Frauen und Männer mit 91

Beiträgen beteiligt. 19 Preisträgerinnen und Preisträger konnten sich über

Auszeichnungen in vier Kategorien freuen. Vier Unternehmen gingen als Sieger des

Wettbewerbs hervor: Den Förderpreis in der Kategorie Sicherheitstechnik erhielt

die AVIENT COMPTEK Kunststoffverarbeitung GmbH, Diez. Der Preis in der Kategorie

Organisation/Motivation ging an die Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Baden-Baden. Den Preis in der Kategorie Gesundheitsschutz sicherte sich die

Covestro Deutschland AG, Dormagen. Und last but not least: Für ihr besonderes

Engagement bei der Ausbildung wurde die B. Braun SE, Melsungen, mit dem

Sonderpreis in der Kategorie Auszubildende ausgezeichnet.