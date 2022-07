Geschäftskennzahlen 2021 / Münchener Verein erzielt Beitragsrekord mit erstmals über 800 Millionen Euro

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat sich auch im

zweiten Jahr der Corona-Pandemie sehr gut behauptet und kann Rekordzahlen

melden. Die Beitragseinnahmen sind im Geschäftsjahr 2021 auf 808,0 Millionen

Euro angestiegen. Das Beitragswachstum erreichte damit eine Steigerung von rund

4,0 Prozent zum Vorjahr, was deutlich über dem Branchenwachstum von 1,1 Prozent

liegt. Die Gesellschaften der Münchener Verein Versicherungsgruppe haben ihr

kumuliertes Eigenkapital im Geschäftsjahr 2021 um 3,4 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr auf 365,3 Millionen Euro erhöht. Die Kapitalanlagen sind um 2,6 Prozent

auf 7,63 Milliarden Euro gewachsen.



"Der Münchener Verein trotzt der Corona-Pandemie", betont Dr. Rainer Reitzler,

CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Wir konnten sogar das

Rekordneugeschäft des Vorjahres nochmals um 14,8 Prozent übertreffen. Erneut

haben wir zahlreiche Auszeichnungen erhalten, der Hit war natürlich der

'Versicherer des Jahres' zum zehnten Mal in Folge. Auch die Nachhaltigkeit, ein

wesentlicher Punkt unserer Unternehmensstrategie, treiben wir im Münchener

Verein aktiv voran. Nach der Unterzeichnung der Deutschen Klimavereinbarung als

erster Versicherer sind wir 2021 der 'Brancheninitiative Nachhaltigkeit in der

Lebensversicherung' beigetreten."