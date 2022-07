Was muss Deutschland tun, um die Digitalisierung zu meistern? / Prof. Dr. Key Pousttchi eröffnet Institut für Digitale Transformation in Sachsen-Anhalt

Naumburg (ots) - In Sachen Digitalisierung liegt Deutschland hinten. Spätestens

die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo es hapert: In Wirtschaft, Bildung und

Verwaltung. Prof. Dr. Key Pousttchi hat das Thema Digitale Transformation über

20 Jahre an Universitäten erforscht. Nun hat er in Naumburg/Saale ein Institut

für Digitale Transformation eröffnet. Sein Ziel: Deutschland bei der Digitalen

Transformation nach vorne bringen.



"Die Digitalisierung ist überlebenswichtig für die deutsche Wirtschaft", betonte

Dr. Joachim Lang, bis Mai 2022 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der

Deutschen Industrie, bei der Institutseröffnung in seinem Grußwort. Der Bedarf

an einem solchem Institut sei "riesengroß", denn Deutschland falle gegenüber

anderen Ländern immer weiter zurück: Industrie 4.0 treffe auf Verwaltung 1.0,

auch große Teile des Mittelstandes hätten Nachholbedarf.