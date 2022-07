Pierre Fabre und die Stiftung EspeRare verabreichen dem ersten Patienten der klinischen EDELIFE-Studie für die seltene genetische Krankheit XLHED ein Prüfpräparat

Genf und Castres, Frankreich (ots/PRNewswire) - EDELIFE-Phase-II-Studie

untersucht das Potenzial einer bahnbrechenden pränatalen Behandlung für XLHED



GENF und CASTRES, Frankreich, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ - Die EspeRare

Foundation und der Konzern Pierre Fabre gaben heute bekannt, dass der erste

Patient in der klinischen Studie EDELIFE die drei Injektionsrunden wie geplant

erhalten hat. Die entscheidende Studie ist die erste ihrer Art, da die

Behandlung dem von XLHED (X-linked Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia)

betroffenen Baby bereits im Mutterleib verabreicht wird. Die Studie soll die

Wirksamkeit und Sicherheit von ER004 als vorgeburtliche Behandlung für

XLHED-geschädigte Jungen bestätigen.





XLHED ist eine sehr seltene und schwächende angeborene Krankheit, die jedes Jahretwa 4/100.000 männliche Lebendgeburten betrifft. Bei dieser genetischen Störunghandelt es sich um eine mit der Dermatologie zusammenhängende Erkrankung, die zueiner abnormen Entwicklung von Haut, Schweiß- und Talgdrüsen, Haaren, Mundhöhleund Atemwegsschleimhäuten führt und ernste klinische Symptome wie Hyperthermie,kraniofaziale Anomalien und wiederkehrende Atemwegsinfektionen hervorruft.Bei der klinischen Studie EDELIFE handelt es sich um eine Bestätigungsstudie, inder die Wirksamkeit und Sicherheit der intra-amniotischen Verabreichung vonER004 als pränatale Behandlung für männliche Föten, bei denen XLHED festgestelltwurde, untersucht wird. ER004 ist eine bahnbrechende In-Utero-Therapie, die dieFunktion des körpereigenen Ectodysplasin A1 (EDA1) ersetzen soll, einesProteins, das für die normale Entwicklung der ektodermalen Strukturen im Fötusentscheidend ist. Im Erfolgsfall hat ER004 das Potenzial, die erste zugelassene"Einmalbehandlung" zu werden, die während des zweiten und dritten Trimesters derSchwangerschaft verabreicht wird."Es ist eine aufregende Zeit für die Gemeinschaft der hypohidrotischenektodermalen Dysplasie und für die pränatale medizinische Forschung. Zum erstenMal können wir hoffen, die Hauptsymptome von XLHED bei denjenigen zukorrigieren, bei denen sie vor der Geburt diagnostiziert werden", sagte CarolineKant, Mitbegründerin und CEO der EspeRare Foundation. "Wir brauchen dieUnterstützung der XLHED-Gemeinschaft, um sicherzustellen, dass diejenigen, dievon dieser einzigartigen Behandlung profitieren könnten, von der EDELIFE-Studieerfahren."Im Rahmen der EDELIFE-Studie sollen 15 bis 20 kleine Jungen mit XLHED in 8Zentren in Europa und den USA behandelt werden. Klinische Zentren für die Studiesind jetzt in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und im VereinigtenKönigreich eröffnet worden und werden in Kürze auch in den USA eröffnet. Eine