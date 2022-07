Ericsson Connected Recycling macht Plastikabfall zu Geld (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Neue Plattform soll das Recycling von PET-Flaschen global nachverfolgen und so

die Abfalltransparenz erhöhen.

- Dank der Ericsson Wallet Plattform als technische Grundlage können

VerbraucherInnen Plastikflaschen einfach zu Geld machen.

- Die Ericsson Connected Recycling Plattform ist eine Antwort auf die

UN-Resolution zur Eindämmung der globalen Plastikverschmutzung.



Ericsson Connected Recycling soll zur Reduzierung und Wiederverwertung von

Plastikabfällen auf der ganzen Welt beitragen. Die Initiative, die von Ericsson

MitarbeiterInnen im Rahmen des Ericsson ONE Inkubators gegründet wurde, bietet

eine Plattform, um PET-Flaschen global nachverfolgen zu können. Diese Plattform

erhöht die Transparenz über den Verbleib von Plastikabfall und schafft einen

geschlossenen PET-Wertstoffkreislauf.





Unsere Abhängigkeit von Einwegprodukten und Plastikverpackungen schadet unsererUmwelt und hinterlässt irreversible Schäden. Nach Angaben des Science Journal(https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba9475) werden derzeit jährlichetwa 450 Millionen Tonnen Plastik produziert, und die Produktion wird sich bis2045 verdoppeln. Der weltweit größte maritime Müllteppich, der Great PacificGarbage Patch (GPGP), bedeckt bereits jetzt eine geschätzte Fläche von 1,6Millionen Quadratkilometern. Damit ist er dreimal so groß wie Frankreich. Esgibt bereits zahlreiche Initiativen, um das Plastik aus der Umwelt zu entfernen.Entsorgung ist letztlich jedoch keine Lösung. Für eine permanente Bekämpfung desProblems muss die Entstehung von Plastikmüll von vornherein verhindert werden.Unternehmen müssen also die bisherigen linearen Produktionsabläufe durch einenwirklichen Produkt- und Rohstoffkreislauf ersetzen.Hier setzt Ericsson Connected Recycling an. Die Plattform basiert auf derFintech-Initiative Ericsson Wallet, die weltweit bereits von mehr als 300Millionen Menschen genutzt wird und leicht skalierbar ist. Sie bietet dieMöglichkeit, im Nahen Osten und in Afrika in großem Umfang finanzielle Anreizefür das Recycling zu schaffen, indem sie die Bevölkerung finanziell für dasRecyceln von Plastik belohnt.Wenn Menschen PET-Flaschen an eine Müllsammelstelle bringen, sollen sie dortüber die Ericsson Wallet Plattform für diese Flaschen bezahlt werden. DieFlaschen werden dann wiederum an einen Recycler weiterverkauft, der diesewiederaufbereitet und zurück an Getränkekonzerne verkauft. Alle Zahlungen,Volumina und Transaktionen werden aufgezeichnet und gespeichert. So lässt sichder Kreislauf schließen und VerbraucherInnen können Plastikabfall zu Geld