Die chinesische Airline China Southern will in den nächsten fünf Jahren fast 100 neue Airbus-Maschinen in seine Flotte aufnehmen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde mit Airbus ein Vertrag über die Lieferung von 96 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe unterzeichnet. Nach Listenpreis hat der Deal einen Wert von 11,7 Milliarden Euro, allerdings dürfte der tatsächliche Preis niedriger sein. Bei Flugzeugkäufen sind hohe Rabatte üblich.

Der A320neo, der erstmals bei der Lufthansa 2016 im regulären Flugbetrieb abhob, verbraucht bis zu 15 Prozent weniger Kerosin als der A320 und ist deutlich leiser. Die ersten 30 Maschinen an China Southern sollen im Jahr 2024 ausgeliefert werden, 40 Jets sollen 2025 folgen, 19 im Jahr 2026 und die letzten 7 Maschinen 2027.