Trulieve Cannabis bewegte sich in einer Handelsspanne seitwärts. Doch aus diesem Szenario ist die Aktie nun herausgefallen.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die Aktie in den letzten Wochen zunächst eine vergleichsweise enge Handelsspanne in den Grenzen 12,5 US-Dollar bis 15,0 US-Dollar ausgebildet hatte. Die Begrenzungen der Range wurden mehrfach getestet, was wiederum deren Bedeutung als Widerstand respektive Unterstützung deutlich erhöht hatte.

Trulieve Cannabis verpasste es aber, Akzente auf der Oberseite zu setzen und über die Marke von 15,0 US-Dollar auszubrechen. So kam es, wie es kommen musste; die Aktie brach über die Unterseite (12,5 US-Dollar) nach unten aus. Für die Aktie ist nun eine eminent wichtige Phase angebrochen. Gelingt es der Aktie, das Verkaufssignal rasch zu neutralisieren oder entfaltet dieses seine Wirkung?

Aktuell sieht es nach dem zweiten Szenario aus. Trulieve Cannabis orientierte sich zuletzt in Richtung 11 US-Dollar und verlor damit den Kontakt zum rettenden Ufer (12,5 US-Dollar). Um potentielle Bewegungsziele abzuleiten, muss man schon etwas weiter zurückgehen. In den Jahren 2020 und 2019 erlangte der Bereich um 10 US-Dollar eine gewisse Relevanz als wichtige Marke und könnte somit im Zuge der aktuellen Bewegung angesteuert werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Trulieve Cannabis zügig über die 12,5 US-Dollar zurückkehren.