Eurominds / Wirtschaftsgipfel drängt bei der Energiewende auf Tempo

Hamburg (ots) - Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien

diskutierten beim Wirtschaftsgipfel Eurominds in Hamburg Themen wie Mobilitäts-

und Energiewende, Klima und Umwelt. Expertenwissen traf auf pointierte

Standpunkte von Entscheidern und Praxiserfahrungen von Unternehmern.



Deutschland muss in Rekordzeit die Infrastruktur für die Nutzung erneuerbarer

Energie ausbauen. Das ist das Mantra der Energieökonomin am Deutschen Institut

für Wirtschaftsforschung Prof. Dr. Claudia Kempfert. "Wir zahlen einen

gigantischen Preis für die verschleppte Energiewende. Der ist gar nicht mehr zu

beziffern. Genehmigungen für Windkraft- und Solaranlagen dürften nicht länger

als ein Jahr dauern. "Wir brauchen statt deutscher Langsamkeit eine 'neue

Deutschlandgeschwindigkeit'", sagte Kemfert.