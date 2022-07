Börsentag München – nur noch zwei Wochen…

Endlich wieder live und vor Ort im MOC: Der Börsentag München am 16. Juli. Das gettex-Team erwartet Sie am Messestand, wir freuen uns jetzt schon auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die Börse München hat ein spannendes Programm in Vorbereitung, mehr dazu auf der Website des Börsentages: www.boersentag-muenchen.de . Bitte beachten Sie: Zum Besuch ist ein kostenfreies Ticket erforderlich, damit die Veranstalter planen können. Hier kostenfreies Eintrittsticket bestellen

