Der durch die Pandemie ausgelöste Boom in der Containerschifffahrt habe in den letzten Monaten zweifellos eine Wende genommen. Die anhaltende Überlastung werde jedoch wahrscheinlich eine rasche Rückkehr zur Normalität verhindern, so Drewry, ein Beratungsunternehmen für maritime Forschung, im neuesten Container Forecaster-Bericht aus der vergangenen Woche.

Die sinkende Nachfrage habe die Container-Spotfrachtraten in den letzten vier Monaten wöchentlich sinken lassen. Zudem untergrabe die hohe Inflation die Zuversicht, dass sich die Volumina deutlich erholen werden. "Es sieht ganz danach aus, dass wir am Anfang des Endes der Hausse am Containermarkt stehen", so Drewry.