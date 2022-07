Im abgelaufenen Jahr und in diesem Jahr toppte Dow Inc. Doping im Bereich von 72,00 US-Dollar zweifach, womit sich seit geraumer Zeit ein Doppelhoch abgezeichnet hatte. Mit den heutigen Kursverlusten unter die Dezembertiefs dürfte das Schicksal auf mittelfristiger Ebene für die Aktie nun besiegelt sein, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 52,07 US-Dollar bringt nämlich eine nachhaltige Aktivierung des Doppelhochs und damit weiterer Verlustrisiken. Jetzt können sich auch längerfristig orientierte Anleger an einem lukrativen Investment beteiligen

Die Zeit läuft ab

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 52,07 US-Dollar dürften im Rahmen des Doppelhochs Abschläge auf 44,63 und darunter den Bereich von glatt 40,00 US-Dollar hervorbringen, entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein längerfristiges Short-Investment anbieten. Noch aber ist kein nachhaltiger Schlusskurs zustande gekommen, noch immer könnten Bullen eingreifen und das drohende Verkaufssignal negieren. Bei der sich weiter eintrübenden Weltwirtschaft ist dieses Szenario auch aus fundamentaler Sicht jedoch nicht zu bevorzugen. Kursgewinne über 56,70 US-Dollar könnten Aufwärtspotenzial an glatt 60,00 und darüber in den Bereich von maximal 64,75 US-Dollar freisetzen.