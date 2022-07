Yumy Candy meldet Partnerschaft mit der Supermarktkette Sungiven Foods mit über 200 Geschäften und einer Mindestbestellzusage von 155.000 Einheiten

VANCOUVER, BC, 1. Juli 2022. The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), der erste börsennotierte kanadische Hersteller von zuckerarmen pflanzlichen Süßwaren, freut sich, seine Partnerschaft mit Sungiven Foods, einer hochwertigen, großen asiatischen Supermarktkette mit mehr als 200 Geschäften und über 3.000 Mitarbeitern weltweit bekannt zu geben. Die Partnerschaft bezieht sich auf eine Co-Branding-Produktlinie von Yumy Candy, deren Zielgruppe insbesondere die asiatischen Kunden von Sungiven Foods sein soll. Yumy wird alle Aspekte der Lieferkette und der Produktion der Produkte betreuen, während Sungiven die Auslieferung an seine Standorte und den Vertrieb übernimmt.

Sungiven Foods fasste nach einem enormen Erfolg in China auf dem nordamerikanischen Markt Fuß und verfügt über 200 Standorte weltweit. Sungiven Foods ist bestrebt, Asiaten aller Generationen sowie alle Kunden zu bedienen, die die gesunde asiatische Küche mögen und gerne kochen. Der Fokus liegt auf „natürlicheren, weniger verarbeiteten Produkten mit weniger Zusatzstoffen“ sowie dem Eintreten für lokale, gesunde Biolebensmittel. Sungiven Foods bietet ein breites Spektrum gesunder Lebensmittel mit tausenden von weltweit bezogenen, preisgünstigen Private-Label-Produkten, unter anderem mit frischem Obst aus aller Welt und Biogemüse aus Kanada und Mittelamerika. Im Ballungsraum Vancouver hat Sungiven Foods neun Standorte eröffnet und plant eine Erweiterung auf 20 Geschäfte in Kanada mit gleichzeitiger Expansion auf den US-amerikanischen Markt. Sungiven Foods setzt seine weltweiten Supply-Chain-Ressourcen ein, um seine Großhandelskanäle und sein globales Import- und Exportgeschäft weiter auszuweiten und parallel dazu aktiv eine E-Commerce-Plattform zu entwickeln. Sungiven hat verschiedene White-Label-Marken im Programm, die über die Großhandelskanäle priorisiert werden. Außerdem verkauft die Gesellschaft ihre eigenen Produkte in Kanada und betreibt den Vertrieb und Verkauf an andere lokale Märkte und Einzelhändler, sodass sich Sungiven in allen Bereichen der Lebensmittelbranche positionieren kann. Sungiven übernimmt auch den Import/Export von Produkten zwischen Kanada und Asien.