Wirtschaft Tierschutzbund drängt auf mehr Forschung zu Schweinepest-Impfstoff

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach weiteren Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest hat Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder eine intensivere Forschung an einem Impfstoff gegen die Tierseuche gefordert. "Das Nottöten Tausender Schweine kann nicht die letzte Antwort auf diese Tierseuche sein", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Der Bund müsse ausreichend Mittel für eine Impfstoffforschung zur Verfügung stellen. Gerade der Ausbruch in Westniedersachsen in der Hochburg der deutschen Schweinehaltung mache die Dringlichkeit deutlich, so Schröder. In der Region werden Millionen Schweine gehalten.