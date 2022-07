Konzertierte Aktion - Erwartungen nicht zu hoch hängen

Straubing (ots) - Angesichts all dieser hochbrisanten Themen sollte man dieErwartungslatte an die Runde an diesem Montag nicht zu hoch legen. Viel wäreerreicht, wenn in der anschließenden Verlautbarung davon die Rede wäre, dass mansich in der Einschätzung der Lage weitgehend einig ist und man zumindest dieArgumente der Gegenseite nicht in Bausch und Bogen negiert. Dass dieEinsichtsfähigkeit Grenzen hat, weiß man, aber auch, dass dies für dieKonfliktbereitschaft gilt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5263731OTS: Straubinger Tagblatt

