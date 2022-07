Marcus Weinberg ist neuer Landesvorsitzender des ASB Hamburg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Der ASB Hamburg hat gewählt. Delegierte der HamburgerGliederungen wählten am Sonntag, den 03. Juli 2022 den Vorstand des ASBLandesverband Hamburg e.V. Das ehemalige Mitglied des Deutschen BundestagesMarcus Weinberg wurde mit eindeutiger Mehrheit zum neuen Landesvorsitzendengewählt. "Ich bedanke mich herzlich für das große, mir seitens der Mitgliederder Landeskonferenz entgegengebrachte Vertrauen und fühle mich zutiefst geehrt.Ich habe aufrichtigen Respekt davor, was die vielen engagierten Mitglieder imASB in den letzten 115 Jahren aus einer "kleinen Sanitätskolonne" gemacht haben;einen außergewöhnlichen Wohlfahrtsverband und eine freiwillige Hilfsorganisationmit einer so wichtigen Vielfalt an sozialem, gemeinnützigem undgesellschaftlichem Engagement. Wenn soziales Engagement eine Grundvoraussetzungdes demokratischen Rechts- und Sozialstaates ist, dann ist der ASB Hamburg einLeuchtturm der Umsetzung in konkretes Handeln zum Wohle der Menschen in unsererStadt. Daran will ich in meiner neuen Funktion jetzt mitwirken", bedankte sichMarcus Weinberg bei den Delegierten für das entgegengebrachte Vertrauen.Neben dem Landesvorsitzenden wurden auch alle weiteren Positionen neu bzw.wiederbesetzt und gewählt. Die beiden stellvertretenden LandesvorsitzendenDetlef Hapke, Bankfachwirt, und Gerd Prüfer, technischer Bundesbeamter, genossengroßen Zuspruch seitens der Delegierten und wurden bereits zum vierten Mal inFolge in ihren Ämtern bestätigt.Zum Landesvorstand gehören weiterhin der Volljurist und Kaufmann JensBurgemeister sowie Dr. Martin Schäfer, ehemaliges Mitglied der HamburgischenBürgerschaft, vormals wissenschaftlicher Mitarbeiter derHelmut-Schmidt-Universität, heute in Rente.Und es wurden die Mitglieder der Landeskontrollkommission für weitere vier Jahrein ihren Ämtern bestätigt: als Vorsitzender Michael Richter, WissenschaftlicherMitarbeiter der Technischen Universität Hamburg sowie die Mitglieder Dr. KirstenDargers, Volljuristin und Bankkauffrau, und Benjamin Otto, Betriebswirt.Torsten Fix wurde erneut vom Landesvorstand zum ASB-Landesarzt mit Beratungs-und Empfehlungsfunktion berufen.In Personalunion bleibt Michael Sander weiterhin hauptamtlicher Geschäftsführerder ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH und der ASB Rettungsdienst HamburgGmbH sowie ehrenamtlicher Geschäftsführer des Landesverbandes.Pressestatement von Marcus Weinberg nach seiner Wahl:"Ich bedanke mich herzlich für das große, mir seitens der Mitglieder derLandeskonferenz entgegengebrachte Vertrauen und fühle mich zutiefst geehrt. Ich