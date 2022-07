Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Flug-Chaos an deutschen Airports

Luftverkehr/Flug-Chaos (ots) - Tatsächlich war die Illusion von Anfang anverfehlt, ein Flug sei im Aufwand vergleichbar mit einer Bahnreise, und demnachzum selben Preis zu haben. Die Ticketpreise werden das künftig wieder abbilden -was kein Zeichen von Krise, sondern von Normalität ist. Mehr noch: Für denKlimaschutz muss die Politik sogar anstreben, dass der CO2-Ausstoß auch übereine Bepreisung gesenkt wird. Das Chaos an den Flughäfen wird also eines Tageswieder abnehmen - aber auch, weil die Zeit der Billigflüge enden und so dieNachfrage sinken wird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5263793OTS: Mitteldeutsche Zeitung