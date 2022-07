ANIPLEX HEXE IN DER HEILIGEN NACHT REMASTER KOMMT FÜRS ENGLISCHSPRACHIGE PUBLIKUM ERHÄLTLICH

Tokio (ots/PRNewswire) - Zum ersten Mal überhaupt wird TYPE-MOONs bei den Fans

beliebte Visual Novel Hexe in der Heiligen Nacht von Aniplex.Inc. dem

englischsprachigen Publikum zugänglich gemacht. Seit dem überwältigenden Erfolg

von Fate/Grand Order (2017 in Amerika erschienen) ist das Interesse an

TYPE-MOONs einzigartigem Ansatz für das Geschichtenerzählen und das

Visual-Novel-Format sprunghaft angestiegen, was zu einer enormen Nachfrage nach

den Werken von TYPE-MOONs berühmtestem kreativen Kopf, Kinoko Nasu (Fate/Stay

Night , Tsukihime , Fate/Grand Order ), geführt hat. Als Antwort auf die

unglaubliche Nachfrage von TYPE-MOON-Fans wird HEXE IN DER HEILIGEN NACHT nun

ein vollständig vertontes Remaster für Nintendo Switch(TM) und PlayStation® 4

erscheinen.



Was ist HEXE IN DER HEILIGEN NACHT ?