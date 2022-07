An der Konferenz nehmen unter anderem der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Präsident Wolodymyr Selenskyj soll live aus Kiew zugeschaltet werden./oe/DP/nas

LUGANO (dpa-AFX) - Die ukrainische Regierung will am Montag erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes präsentieren. Rund 40 potenzielle Geberländer sind bei dem Treffen im schweizerischen Lugano vertreten, ebenso wie internationale Organisationen und Finanzinstitutionen.

Ukraine stellt Wiederaufbau-Plan vor - Geberländer in Lugano

