Familienministerin Paus will Abtreibung in Ärzte-Ausbildung aufnehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen will Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) den Eingriff zum Thema in der Ärzte-Ausbildung machen. "Die verschiedenen medizinischen Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen sollten zum Beispiel für Ärztinnen und Ärzte zur Ausbildung gehören", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montag). Darüber sei sie mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Gespräch.

