Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) meldet einen Traumstart in die aktuelle Bohrsaison auf seinem Golddigger Projekt am Südende des Golden Triangle in British Columbia. Die drei ersten Bohrungen dieser Saison auf dem Step-Out-Bohrpad J im Gebiet „New Extension“ am südöstlichen Rand des 5,25 km² großen Explorationsfensters (siehe Abbildung 1) haben bedeutende Abschnitte mit Sulphid-Mineralisierung von bis zu 135 m durchteuft. Alle drei Bohrungen waren Treffer. Die Laborergebnisse stehen noch aus.



Die neuen Bohrungen sind Teil der 24.000 Meter umfassenden Bohrkampagne in diesem Jahr. Weitere drei Bohrgeräte werden in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen. Im vergangenen Jahr hatte Goliath rund 5.300 Meter in 24 Löchern gebohrt, von denen jedes Mineralisierung durchteufte. Insgesamt plant Goliath in diesem Jahr 84 Bohrungen von 24 verschiedenen Bohrpads aus.

zum Artikel ---> hier

Analysten sehen fairen Wert des Lithiumexplorers Ion Energy bei 1,18 CAD

Die Analysten von Fundamental Research haben den kanadischen Lithiumexplorer Ion Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) unter die Lupe genommen und kommen zu dem Schluss, dass der faire Wert der Aktie bei 1,18 CAD liegt. Vom aktuellen Kurs von 0,19 CAD aus entspricht das einem Potenzial von rund 521%! Entsprechend lautet die Empfehlung der Experten „kaufen“. Sie weisen aber auch auf das hohe Risiko hin, das bei Junior-Explorern wie Ion Energy besteht.

zum Artikel ---> hier

Im Yukon: Sitka Gold jetzt mit drittem Bohrgerät auf Goldprojekt RC aktiv

Wie angekündigt setzt Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) ein drittes Diamantbohrgerät auf seinem RC-Goldprojekt im Yukon ein, um die laufende Sommersaison bestmöglich auszunutzen. Das Hauptaugenmerk des auf 10.000 Meter angelegten Bohrprogramms liegt auf der Erweiterung der Ende 2021 entdeckten Blackjack-Zone. Deren Entdeckungsbohrloch DDRCCC-21-021 lieferte zum Ende der Saison 2021 220,1 Meter mit 1,17 g/t Gold!

zum Artikel ---> hier

Desert Gold: Weitere erfolgreiche Bohrungen untermauern Potenzial von Gourbassi West North

Desert Gold (TSXV: DAU; FRA: QXR2) weitert seine Entdeckung auf der neuen Goldzone Gourbassi West North („GWN“) auf seinem SMZS-Goldprojekt in Mali, West Afrika, in raschem Tempo aus. Zur Erinnerung: Desert Gold hat diese Zone erst im Sommer vergangenen Jahres entdeckt. Durch eine Serie von Bohrungen wurde inzwischen entlang des Streichens ein 1.600 Meter langer goldhaltiger Korridor in Nord-Süd-Richtung identifiziert, dessen Breite auf 130 Meter geschätzt wird.

zum Artikel ---> hier

Interessante Personalie gibt bei Nova Minerals Richtung für die Zukunft vor

An verschiedenen Punkten wurde bereits in den vergangenen Monaten deutlich, dass Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) aktuell dabei ist, den wichtigen Entwicklungsschritt vom Explorer zum Minenentwickler zu vollziehen. Auch die Berufung von Anna Ladd-Kruger in den Vorstand von Nova Minerals weist eindeutig in diese Richtung.

zum Artikel ---> hier

Allup Silica bestätigt hochgradige Quarzsandressource mit 99,66% Reinheit auf Sparkler A

Sand gibt es nicht „wie Sand am Meer“. Bezieht man Faktoren wie Transport und Nachhaltigkeit ein, schrumpft die Zahl wirtschaftlicher Lagerstätten sehr schnell. Erst recht, wenn es um hochreine Quarzsande geht, die sich für die Herstellung von Glas oder gar als Vorprodukt für PV-Module eignen. Eine Quarzsand-Ressource mit einer außerordentlichen Reinheit von 99,66% hat jetzt der junge australische Quarzsand-Explorer Allup Silica (ASX: APS; FRA: U77) auf seinem Projekt Sparkler A in West-Australien nachgewiesen.

zum Artikel ---> hier

Wissenschaft unterstützt Nicola Mining bei Erkundung des Kupferprojekts New Craigmont

Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) holt die University of British Columbia's („UBC") und die UBC Mineral Deposit Research Unit („MDRU") als Partner bei der Erkundung des Kupferprojekts New Craigmont bei Merritt in British Columbia an Bord! Wie das Unternehmen bekannt gab, haben die Partner eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Sie wollen gemeinsam das Potenzial des Kupferporphyrsystems New Craigmont erforschen.

zum Artikel ---> hier

Kalamazoo Resources gibt Scoping-Studie für Goldprojekt Ashburton in Auftrag

Auf dem Ashburton-Goldprojekt wird für Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) in Kürze eine neue Phase der Exploration und weiteren Entwicklung des Projekts beginnen, denn eine Scoping-Studie für das Projekt wurde bei CSA Global in Auftrag gegeben und eine geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation gestartet. Zuvor hatte Kalamazoo Resources eine detaillierte geologische Interpretation des Projekts erhalten.

zum Artikel ---> hier

American Rare Earths erbohrt Seltene Erden-Gehalte bis zu 11.981 ppm auf Halleck Creek

Spektakuläre Bohrergebnisse kann American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) von seinem Halleck-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming vermelden. Die Ergebnisse der Bohrungen deuten nicht nur eine konsistente und hochgradige Mineralisierung mit hohen Seltenen-Erden-Gehalten (TREO) über lange Strecken an. Auch wurde durch die jüngsten Explorationserfolge sichtbar, dass das Potential für die Exploration wesentlich größer ist als es bislang angenommen wurde.

zum Artikel ---> hier

Askari Metals beendet Bohrungen auf dem Burracoppin-Goldprojekt

Die dritte Phase der Exploration des Burracoppin-Goldprojekts in der Provinz Western Australia konnte von Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) inzwischen erfolgreich beendet werden. Niedergebracht wurden mit Rückspülbohrgeräten insgesamt 40 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.639 Meter. Methodisch baute diese Phase des Bohrprogramms auf den vorherigen Erkundungen auf. Sie hatten Askari Metals eine sehr oberflächennahe Goldmineralisierung erkennen lassen. Zu den besten Ergebnissen, die in der zweiten Phase der Exploration des Projekts entdeckt wurden, zählte ein Abschnitt mit 4,88 g/t Gold im Bohrloch ABRC-027.

zum Artikel ---> hier

Kolumbien spricht Max Resource elf zusätzliche Bergbaukonzessionen zu

Die nationale Bergbaubehörde in Kolumbien hat dem kanadischen Kupferexplorer Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) elf weitere Bergbaukonzessionen für die 20 Kilometer lange Zone Uru zugesprochen. Uru liegt am südlichen Ende des 90 Kilometer langen Kupfer-Silber-Gürtels Cesar North im Nordosten von Kolumbiens. Die Konzessionen bei Uru wachsen durch die zusätzlichen Konzessionen auf mehr als 99 km². Verteilt auf das gesamte Cesar Sedimentbecken erstrecken sich die Konzessionen von Max inzwischen auf insgesamt über 212 km².

zum Artikel ---> hier