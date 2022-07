Halo Collective beruft Katharyn Field als Chief Executive Officer

Cassidy McCord wird in das Board of Directors von Halo berufen

Toronto, Ontario – 4. Juli 2022 – Halo Collective Inc. („Halo“ oder das „Unternehmen“) (NEO: HALO, OTCQX: HCANF, Deutschland: A9KN) hat heute Katharyn („Katie“) Field, President von Halo, in das Amt des Chief Executive Officer berufen. Frau Field, eine ausgewiesene Expertin der Cannabis-Branche mit beträchtlicher Managementerfahrung, tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Kiran Sidhu an, der von seinem Amt als Chief Executive Officer und als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) zurückgetreten ist. Halo hat außerdem die erfahrene Cannabis-Expertin Cassidy McCord als Director in das Board berufen.

„Das Board of Directors ist der Ansicht, dass die Zeit nicht nur für einen Wechsel in der Führung, sondern auch für einen Wechsel in der Strategie gekommen ist, und Katie verfügt über die richtigen Erfahrungen und Fähigkeiten, um die wertvollen Assets des Unternehmens zu nutzen und einen echten und nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen“, erklärte der Vorsitzende des Boards, Ryan Kunkel. „Wir haben unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, in Kalifornien Gewinne zu erwirtschaften, und sind dabei, unsere Einzelhandelsstrategie in Los Angeles einzuleiten. Unser Fokus liegt nun darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen, Initiativen in weniger attraktiven Märkten herunterzufahren und die von uns entwickelten Kompetenzen effektiver zu nutzen, um unsere Profite zu steigern. Wir danken Kiran für seinen Beitrag und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.“

Frau Field übernimmt das Ruder bei Halo mit fast einem Jahrzehnt direkter Cannabis-Erfahrung, die alle Facetten des Geschäfts umfasst, einschließlich Strategie, Einzelhandel, Unternehmensentwicklung, Geschäftsentwicklung, Personal und Organisation, rechtliche und regulatorische Fragen sowie Investor Relations. Sie ist seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im April 2019 ein wichtiges Mitglied des Halo-Führungsteams, zunächst als Chief Strategy Officer, seit Februar 2020 als President und seit Juli 2021 als Board-Mitglied. Ihr erster Einstieg in die Cannabis-Branche erfolgte 2014 bei Costa Farms, wo sie die Beschaffung, den Aufbau und den Verkauf eines von ursprünglich fünf vertikal integrierten Unternehmen in Florida leitete; anschließend betrieb sie eine auf Cannabis fokussierte Strategieberatungspraxis und arbeitete auch bei MariMed als EVP of Corporate Development. Frau Fields Lebenslauf umfasst Positionen bei The Brookings Institution und Bain & Company. Sie besitzt einen MBA der Columbia Business School und einen BA mit Auszeichnung von der Stanford University.

„Halo ist im Cannabis-Markt an der US-Westküste sehr gut positioniert und verfügt über ein starkes Markenportfolio und einen treuen Kundenstamm. Insbesondere haben wir ein wertvolles Portfolio an kalifornischen Vermögenswerten entwickelt, einschließlich Großhandel und White-Label-Produktion sowie Assets im Einzelhandel in Los Angeles“, fügte Frau Field hinzu. „Ich werde mich zunächst darauf konzentrieren, die Organisation zu straffen, um ein rationalisiertes, fokussiertes Geschäft zu etablieren, das sich aus den Vermögenswerten zusammensetzt, die den größten Wert schaffen und das meiste Potenzial bieten. Während der Umsatz in Kalifornien im Jahresvergleich rückläufig ist, ist unser Geschäftsvolumen gestiegen. Außerdem ist unser Produktionsbereich profitabel, und die Budega-Märkte entwickeln sich gut. Ich bin zuversichtlich, dass Halo in der Lage sein wird, aus einer Position der Stärke heraus zu skalieren, was der beste Weg ist, um Mehrwert für die Aktionäre zu generieren, indem wir die kurzfristige Rentabilität in den Vordergrund stellen und unsere wachsende Einzelhandelspräsenz verstärken.“

Das Ausscheiden von Herrn Sidhu erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Board von Halo und Herrn Sidhu und spiegelt die Ansicht des Boards wider, dass das Unternehmen und Akanda (NASDAQ: AKAN), an dem Halo zu etwa 40 % beteiligt ist, der kurzfristigen Rentabilität Vorrang einräumen müssen.

Cassidy McCord wurde als Non-Executive Director in das Board berufen. Frau McCord ist eine erfahrene Kapitalmarktexpertin und Unternehmerin, die im Laufe ihrer Karriere eine Vielzahl von operativen und Kapitalmarkterfahrungen gesammelt hat. Frau McCord verfügt über umfangreiche Erfahrungen und ein wertvolles Netzwerk, vor allem im Cannabis-Sektor. Sie verfügt über unschätzbare Erfahrungen bei der Arbeit für einen kanadischen lizenzierten Cannabis-Produzenten sowie über Betriebs- und Managementerfahrung in einer kanadischen Cannabis-Klinik. Sie war maßgeblich an der Entwicklung und dem Erfolg verschiedener Start-up-Unternehmen und der Umstrukturierung bereits bestehender operativer Unternehmen beteiligt, wobei ihre Spezialgebiete die Reorganisation von Unternehmen, die Geschäftsentwicklung, der Einzelhandel und der Vertrieb waren. Zuletzt leitete und bekleidete sie leitende Positionen für mehrere öffentliche Einrichtungen, die in der Pflanzenindustrie führend sind. Frau McCord hatte im Laufe ihrer Karriere immer wieder leitende Funktionen inne und bekleidete mehrere Positionen im Board von öffentlichen Unternehmen in den Bereichen Cannabis, Lebensmittel und Bergbau.

Herr Sidhu wird dem Unternehmen sechs Monate lang beratend zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Führungswechsel zu ermöglichen.

Über Halo Collective

Halo ist ein multinationales Gründungsunternehmen mit Vermögenswerten und Aktivitäten sowohl im THC- als auch im Nicht-THC-Sektor. Im THC-Sektor konzentriert sich Halo auf die Westküste der Vereinigten Staaten, wo es über vertikal integrierte Betriebe verfügt, die die gesamte Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Verkauf abdecken. Halo kultiviert, extrahiert, produziert und vertreibt hochwertige Cannabis-Blüten, Pre-Rolls, Vape Carts, Edibles und Konzentrate. Halo vertreibt diese Produkte unter einer Reihe von Marken wie Hush, Winberry Farms, Williams Wonder Farms, seiner Einzelhandelsmarke Budega und unter Lizenzvereinbarungen mit Papa‘s Herb, DNA Genetics und FlowerShop*. Halo hat in Los Angeles eine Abgabestelle unter der Marke Budega in North Hollywood eröffnet und plant, im zweiten Quartal 2022 zwei weitere in Hollywood und Westwood zu eröffnen. Halo betreibt außerdem drei Kushbar-Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis in Alberta, Kanada.

Im Nicht-THC-Sektor expandiert Halo in Gesundheits- und Wellness-Bereiche, darunter CBD und funktionelle Nahrungsergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika und nicht-psychotrope Pilze. Halo hat durch eine Reihe von Übernahmen Produktangebote in Form von Getränken (H2C-Getränke), auflösbaren Wirkstoffstreifen (Dissolve Medical), Kapseln (Hushrooms) und topischen Nahrungsergänzungsmitteln (Hatshe) mit einem geplanten nationalen Vertrieb über eine strategische Vereinbarung mit SWAY Energy Corporation. Halo hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Phytocann Holdings unterzeichnet, einem der führenden europäischen Unternehmen für CBD-Wellness-Konsumgüter mit einem Portfolio von hochwertigen und Premium-Marken wie Ivory, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies und Ghosty Buds.

Als Gründungsunternehmen hat Halo erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen und integriert, die anschließend umstrukturiert wurden, um Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) zu gründen, ein internationales Unternehmen für medizinisches Cannabis und Wellness, an dem Halo derzeit etwa 40 % der Stammaktien besitzt. Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungsanlagen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt eine Ausschüttung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre vorzunehmen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

