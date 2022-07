Salzburg/Kärnten: Die Zukunft lautet: Zero-Emission auch im Gütertransport möglich. Elektromobilität ist in aller Munde. Während sich im PKW- und teilweise auch im Kleintransporter-Bereich die sogenannten Battery Electric Vehicles (kurz BEVs) - also vollelektrische Fahrzeuge - bereits am Markt etabliert haben, gibt es im Bereich der schweren LKW und Sattelzugmaschinen (Klasse N3) nur sehr wenige Fahrzeuge, die bereits im kommerziellen Betrieb im Einsatz sind.



Dabei liegt es weder an der Technik noch an der Verfügbarkeit: So baut der holländische Hersteller DAF als erster Hersteller bereits seit 2018 schwere und rein elektrisch betriebene Sattelzugmaschinen für bis zu 37 Tonnen Gesamtgewicht in Serie. Unternehmen und Kommunen in Holland, Deutschland, Belgien und Großbritannien setzen diese Fahrzeuge erfolgreich im Verteiler- und Linienverkehr ein. Bei entsprechender Tourenplanung mit Zwischenladepunkten sind Tagesreichweiten von bis zu 500 km möglich.



Zwtl.: Bald auch in Österreich: Förderung für E-Nutzfahrzeuge & Infrastruktur



Während also die technische Praxistauglichkeit und hohe Leistungsfähigkeit spätestens ab heute nachgewiesen werden konnte und das Interesse der Transportwirtschaft (Industrie, Gewerbe, Handel) groß ist, gab es bisher auf Grund der hohen Investitionskosten für BEV-Nutzfahrzeuge und eine entsprechend leistungsfähige Ladeinfrastruktur in Österreich praktisch keine wirtschaftlich darstellbaren Einsatzmöglichkeiten. Das wird sich dank einer neuen Förderung in Kürze ändern: Voraussichtlich im August 2022 startet mit ENIN eine Förderung für Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur, die für 2022 ein Fördervolumen in der Höhe von 50 Millionen Euro umfasst. Dabei werden 80% (!) der Mehrkosten für einen Elektro-LKW und voraussichtlich 40% für Investitionskosten der Lade-Infrastruktur durch nicht rückzahlbare