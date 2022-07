DA BIS ZU 83 % DER EU-BÜRGER MIT PANDEMIEBEDINGTEM STRESS ZU KÄMPFEN HABEN, ZEIGT EIN THINK TANK AUF, WELCHEN SCHADEN DIES DER NATÜRLICHEN IMMUNITÄT ZUFÜGT

Die Forschung des Fruchtsaft-Wissenschaftszentrums zeigt, warum wir unser Immunsystem lieben müssen - auf natürliche Weise

BRÜSSEL, 4. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Es lässt sich nicht leugnen, dass die weltweite Pandemie den Stress- und Angstpegel der Menschen stark erhöht hat. Ein neuer Bericht[1] des Fruit Juice Science Centre - Challenges Of Post Pandemic Stress - Why we all need to love our immune health, naturally, inside out - bestätigt, dass 75-83% der Europäer sich gestresst und ängstlich fühlen, so dass unsere natürliche Immungesundheit beeinträchtigt ist. Außerdem sind bis zu drei Viertel (71-77 %) der Befragten[1] der Studie der Meinung, dass sich Stress negativ auf die Gesundheit ihres Immunsystems auswirkt.