WIESBADEN (ots) - Nach wie vor bestehen in Deutschland starke regionaleUnterschiede bei den Kosten, die Arbeitgeber für eine geleistete Arbeitsstundezahlen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lassen sich nach denjüngsten verfügbaren Vergleichszahlen für das Jahr 2020 nicht mehr vorrangigOst-West-Unterschiede ausmachen, sondern drei Ländergruppen mit jeweils ähnlichhohen Arbeitskosten unterscheiden. Im Vergleich der einzelnen Bundesländer warendie Arbeitskosten in Hamburg mit 42,85 Euro je geleistete Stunde am höchsten,gefolgt von Hessen mit 40,29 Euro. Im Bundesdurchschnitt betrugen dieArbeitskosten je Stunde 37,17 Euro.Am niedrigsten waren die Arbeitskosten im Jahr 2020 noch immer in denostdeutschen Flächenländern. Hier zahlten Arbeitgeber je geleisteteArbeitsstunde zwischen 29,27 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und 31,07 Euro inBrandenburg. Eine mittlere Gruppe bildeten die Länder Schleswig-Holstein,Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hierreichte die Spanne von 34,02 Euro in Schleswig-Holstein bis 36,82 Euro inNordrhein-Westfalen. Die Länder mit den höchsten Arbeitskosten waren Hessen,Baden-Württemberg, Bayern und die Stadtstaaten, wo die Kosten je Stunde zwischen38,02 Euro in Bremen und 42,85 Euro in Hamburg lagen. Damit haben sich dieklaren Ost-West-Unterschiede bei den Arbeitskosten aus der vorangegangenenArbeitskostenerhebung des Jahres 2016 in ein differenzierteres Bild gewandelt.Die Zuordnung der Bundesländer zu den Kategorien mit den höchsten und denniedrigsten Arbeitskosten je geleistete Stunde über alle Wirtschaftsabschnittespiegelt sich auch in den meisten Wirtschaftsabschnitten.Branchenvergleich: Niedrigste Arbeitskosten in der Gastronomie mit 20,57 Euro jeStundeNeben den regionalen Unterschieden zeigen sich auch deutliche Unterschiede beiden Arbeitskosten nach Wirtschaftszweigen. Die geringsten Arbeitskosten wiesendie Bereiche mit einem hohen Niedriglohnanteil aus, nämlich die Gastronomie(20,57 Euro je geleistete Arbeitsstunde), die Beherbergung (21,46 Euro) sowieder Bereich "Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau" (21,90 Euro).Mehr als dreimal so hohe Arbeitskosten als in diesen Branchen wiesen am oberenEnde der Bereich "Kokerei und Mineralölverarbeitung" (66,68 Euro) sowie dieRundfunkanstalten (74,51 Euro) aus. Auffällig ist in diesen beiden Branchen derhohe Anteil der Arbeitskosten, der in die betriebliche Altersversorgung fließt:So zahlten Arbeitgeber in der "Kokerei und Mineralölverarbeitung"durchschnittlich 13,9 % des Arbeitnehmerentgelts in die betrieblicheAltersversorgung ihrer Beschäftigten, bei den Rundfunkanstalten lag der Anteil