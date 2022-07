E-Mobility Startup Charge Construct schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab / Die Solar-Unternehmensgruppe SEAC wird Gesellschafter bei Charge Construct (FOTO)

Ingolstadt, Hebertsfelden (ots) - Das E-Mobility Startup aus Ingolstadt hat sich

zum Ziel gesetzt, den Markthochlauf der öffentlich und gewerblich genutzten

Ladeinfrastruktur deutlich zu beschleunigen und so einen Beitrag zur

Energiewende und dem Wandel hin zu einer elektrischen Mobilität zu leisten.

Konkret versteht sich Charge Construct als Full-Service-Provider für

ganzheitliche Ladelösungen.



Neben dem Fokus auf die Errichtung von High Power Charging (HPC) Ladeparks

unterstützt Charge Construct Unternehmen jeder Art und Größe aus verschiedenen

Branchen bei der Realisierung von Ladeinfrastruktur-Projekten für die eigenen

Unternehmensflotten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die SEAC Group entwickelt, errichtet und betreibt bundesweit technischhochwertige Solarkraftwerke. Mit einem Track Record von 1,4 GW und einemProjektentwicklungsportfolio von 2,2 GW leistet die Unternehmensgruppe einenmessbaren Mehrwert für die zukünftige Energieversorgung. Dabei liegt der Fokusstets Mehrwerte für Mensch und Umwelt zu schaffen. Neben Solarkraftwerkenbetreibt die SEAC Unternehmensgruppe auch Windkraftanlagen und wird nunzukünftig mit dem Investment in Charge Construct auch im Bereich derElektromobilität aktiv.Im Zuge der Beteiligung übernimmt die SEAC Group zusätzlich die Anteile derbisherigen Minderheitsgesellschafter, die damit aus der Gesellschaftausscheiden. "Wir möchten uns bei unseren bisherigen Investoren undGesellschafter besonders bedanken, die seit der ersten Stunde an uns und denErfolg von Charge Construct geglaubt haben und nun den Weg für das nächsteKapitel frei machen", sagen die beiden Gründer und Geschäftsführer von ChargeConstruct, Adrian Zierer und Tim Schwenk.Charge Construct will mit SEAC die Brücke zu Solar und Photovoltaik schlagenNicht nur die Elektromobilität, sondern auch die Solar- und Photovoltaikbrancheerlebt aktuell einen ungebrochenen und noch nie da gewesenen Aufschwung. Immermehr werden Lösungen und Technologien aus diesen Bereichen gemeinsamnachgefragt. Den lokal und selbst produzierten Solarstrom zum Laden derElektrofahrzeuge zu nutzen, liegt dabei offensichtlich auf der Hand. Mit derAufnahme der SEAC Group als Gesellschafter, sichert sich Charge Construct Zugangzu Know-how im Bereich der erneuerbaren Energie sowie zusätzlichesWachstumskapital in 7-stelliger Höhe."Wir stellen immer öfter fest, dass Kunden neben Ladelösungen fürElektrofahrzeuge auch das Thema Solar und Photovoltaik in den Konzeptenberücksichtigt haben wollen. Andersrum spielt das Thema Ladeinfrastrukturoftmals eine wichtige Rolle, sobald sich Kunden mit Solar und Photovoltaikbeschäftigen. Jedoch gibt es heute kaum Unternehmen, die diese beide Welten