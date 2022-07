Künftig sollen 500.000 Elektroautos von Tesla in Grünheide vom Band laufen. Medienberichten zufolge soll die Produktion in der Giga-Factory Grünheide für zwei Wochen ruhen, um die Produktion umzustellen. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten mehr als ein Drittel an Wert verloren. Trotzdem ist der Wert weiter sehr gefragt bei den Smartbroker-Kunden: Platz eins der Meistgekauften.



Biontech und Pfizer haben vergangene Woche eine Großbestellung der US-Regierung für über 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff erhalten. Die Biontech-Aktie hat sich in den letzten Wochen stark entwickelt und setzt ihren aktuellen Aufwärtstrend fort. Auch bei den Smartbroker-Kunden ist die Aktie beliebt – Platz fünf der Meistgekauften im Juni.



Der Autohersteller Mercedes-Benz will ab 2024 in den Werken Rastatt und Kecskemét E-Autos auf Basis der Elektroplattform (MMA) vom Band laufen lassen. Wie jetzt bekannt wurde, muss Mercedes über 300 Exemplares des Elektroautos EQE wegen Lenkproblemen zurückrufen. Im Juni ging es für die Mercedes-Aktie fast 20 Prozent bergab. Manche Smartbroker-Kunden nutzen die Kursschwäche offenbar für einen Einstieg bei den Stuttgartern: Platz neun im Juni bei den meistgekauften Aktien.



Die Top 20 der meistgekauften Aktien im Juni beim Smartbroker:

1. Tesla 2. Amazon 3. BASF 4. Allianz 5. Biontech 6. Deutsche Post 7. Nvidia 8. Apple 9. Mercedes-Benz 10. Volkswagen 11. Microsoft 12. Paypal 13. Siemens 14. Berkshire Hathaway 15. Tui 16. Deutsche Bank 17. Plug Power 18. BYD 19. Eon 20. Meta



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion