Aucnet unterstützt und beteiligt sich am TCFD-Konsortium und stellt den TCFD-Onlinebericht vor

Aucnet hat außerdem am 30. Juni 2022 eine Website zu den TCFD-Empfehlungen sowieInformationen zu den vier Themenbereichen des von der TCFD empfohlenen Rahmensveröffentlicht: Governance, Strategie, Risikomanagement sowie Messgrößen undZiele.URL https://www.aucnet.co.jp/en/tcfd/Mit seiner Nachhaltigkeitspolitik "Circulating Valuable Goods on a Global Scale- Circulation Engine -" trägt Aucnet seit seiner Gründung zum Aufbau einernachhaltigen globalen Umwelt bei. Mit Hilfe von Partnern auf der ganzen Welt hatAucnet ein kreisförmiges Vertriebssystem aufgebaut, das Kunden auf verschiedenenMärkten wertvolle Waren anbietet. Durch die Teilnahme am japanischenTCFD-Konsortium und die Einrichtung der Website hat sich Aucnet verpflichtet,seine Auswirkungen auf den Klimawandel und einschlägige Informationen auf derGrundlage der TCFD-Empfehlungen öffentlich bekannt zu geben.Die vier Themenbereiche von Aucnet im Rahmen der TCFD-Empfehlungen1. GovernanceDer Nachhaltigkeitsausschuss unter dem Vorsitz von Shinichiro Fujisaki,President & COO, arbeitet mit dem Unterausschuss für Risikomanagement zusammen,der die Risiken des Unternehmens verwaltet, und ist mitverantwortlich für dasManagement von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dieUmsetzung von Maßnahmen, die Festlegung von Kennzahlen und die Berichterstattungüber die erzielten Fortschritte. Der Verwaltungsrat, das leitendeEntscheidungsgremium, erhält und überwacht einmal im Jahr einen Bericht desNachhaltigkeitsausschusses über Initiativen zum Klimawandel.2. StrategieAuf der Grundlage der TCFD-Empfehlungen wurde eine prädiktive Analysedurchgeführt, um die geschäftlichen Auswirkungen von klimabezogenen Risiken undChancen für die konsolidierten Tochtergesellschaften von Aucnet zu verstehen.Auf der Grundlage der prädiktiven Analyse wurden die durch den Klimawandelverursachten extremen Wetterbedingungen und die Einführung politischerVorschriften durch die Regierungen untersucht und die ermittelten Risiken und

Tokyo (ots/PRNewswire) - Aucnet Inc. (im Folgenden "Aucnet"), ein Dienstleistungsunternehmen zur Unterstützung der Informationsverteilung, gab seine Unterstützung für die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (im Folgenden "TCFD" (*1)) bekannt und trat dem TCFD-Konsortium (*2) bei, das sich aus unterstützenden Unternehmen und Finanzinstituten zusammensetzt. Logo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105709/202206232898/_prw_PI1fl_ VUzjMVdG.jpg

