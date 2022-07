AKKU SYS veranstaltet Solartag im Industrie- und Gewerbepark Pommerndreieck (FOTO)

Das Unternehmen setzt sich nicht nur für die Förderung regionalerInfrastrukturen ein, sondern verfolgt auch das Ziel, eine treibende Kraft fürdie Energiewende zu sein. Jüngst wurden die Bestrebungen damit honoriert, dassdie Universität Stralsund AKKU SYS als einen der "Leuchttürme der Wirtschaft" inseine gleichnamige Veröffentlichung 2021 aufgenommen hat. Bei der Suche nachseinem Produktions- und Logistikstandort mit über 4.500m2 hatte sich dasUnternehmen 2017 für Süderholz in Mecklenburg-Vorpommern entschieden. AmEventtag haben Interessierte auch die Gelegenheit mehr über AKKU SYS vor Ort zuerfahren und können sich einen Eindruck vom Logistikzentrum verschaffen.Als langjähriger Spezialist hat das Unternehmen ein breitgefächertesProduktsortiment aufgebaut. Auf dieser Basis werden kontinuierlich weitereProjekte und Produktentwicklungen vorangetrieben, um zukünftig auch Technologienrund um die Batterie und darüber hinaus anzubieten. Am Eventtag präsentiert AKKUSYS, neben den eigenen Beratungsangeboten zum Thema Photovoltaik underneuerbaren Energien, die neue Projektgesellschaft AkkuSmart und die neue Markea-TroniX. Von der Beratung bis zum schlüsselfertigen System bietet AkkuSmart vonPhotovoltaik-Anlagen ab einer Dachfläche von 200 m² mit stimmigemWechselrichter- und Energiespeicherkonzept bis hin zur Ladeinfrastrukturindividuell passende Lösungen. Mit a-TroniX entwickelt und vertreibt AKKU SYSinnovative Elektronik rund um die Batterie.Pressekontakt:Katarina Küchler+49 4101 - 376 76 33mailto:k.kuechler@akkusys.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164045/5263932OTS: AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH

Süderholz (ots) - Am 17. September 2022 veranstaltet das Unternehmen AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH den ersten Solartag am Logistik- und Produktionsstandort in Süderholz (MV). AKKU SYS präsentiert private und gewerbliche Lösungen für die Energiewende: Photovoltaik, Ladetechnik, Energiespeicher für Solarstrom und Peak Shaving. Eingeladen sind Politik, Partnerunternehmen, Presse sowie Privat- und Gewerbekunden. Die Gäste und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm aus Produktpräsentationen, Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Themen wie Solarenergie, Eigenverbrauchsoptimierung und Peak Shaving. Interessierte können sich über Produktentwicklungen bei AKKU SYS und deren Partnerunternehmen informieren und beraten lassen. Das Event bietet auch eine Plattform, damit sich Interessensgruppen über aktuelle und zukünftige Entwicklungen zum Thema Energiewende austauschen können.

