Das Unternehmen profitiert vom Megatrend Selbermachen. Einhell ist ein Anbieter von Werkzeug für Handwerker und Geräte für die Gartenpflege. Im Sortiment befinden sich Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Rasenmäher, Heckenscheren oder Kettensägen. Dabei forciert das Unternehmen mit Sitz in Landau an der Isar das Geschäft mit akkubetriebenen Geräten, die bereits auf einen Umsatzanteil von mehr als einem Drittel kommen. Auf dem Rückzug sind dagegen benzinbetriebene bzw. mit Elektrokabel bestückte Produkte. Einhell erwischte einen guten Start in das neue Jahr. In den ersten fünf Monaten kletterte der Umsatz um 25% auf 480 Millionen. Bereits im April schraubte die Unternehmensleitung die Prognosen hoch. Die Rendite vor Steuern wird nunmehr in einer Range zwischen 8,5 und 9% erwartet. Zuvor wurden 8,5% avisiert. Der Umsatzzuwachs soll am oberen Ende der zunächst angegebenen Spanne von organisch 5 bis 10% landen, was Erlösen in Höhe von einer guten 1 Milliarde Euro entspricht. Darüber hinaus hat Einhell einen kanadischen Wettbewerber eingekauft, der bis Jahresschluß für etwa 30 Millionen Umsatz zusätzlich sorgen soll. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gingen 927 Millionen durch die Bücher nach 725 im Jahr 2020. Die Umsatzrendite beachtliche 8,8%. Der Crash an den Börsen geht auch an Einhell nicht vorbei. Im Januar markierten die Vorzugsaktien mit 227 Euro einen Rekord. Aktuell mit 144 Euro ein Drittel niedriger. Eine Qualitätsaktie zum günstigen Einstiegspreis. Die Bayern sind ein eifriger Dividendenzahler. In der letzten Dekade wurde jedes Jahr ausgeschüttet. Für die Vorzüge wurden zuletzt 2,60 Euro ausgekehrt. Rendite 1,8%. Obwohl die Aktie in den letzten Monaten stark gerupft wurde, ist die längerfristige Performance weit überdurchschnittlich. In den letzten zehn Jahren kletterte der Kurs um rund 400%! Was uns gut gefällt ist, daß die Gründerfamilie 93% der Stammaktien hält. Im Grunde genommen ist Einhell eine grundsolide Wachstumsaktie. Im laufenden Turnus dürften gut 1 Milliarde durch die Bücher gehen, während es im Jahr 2000 erst 161 Millionen waren. Zur Geschäftsstrategie zählt auch die Internationalisierung. Zuletzt akquirierte Einhell in der Nähe von Montreal einen Händler von Elektrowerkzeugen. Einhell setzt weiter auf den Akku. In den nächsten drei Jahren sollen sämtliche Geräte mit Akku verfügbar sein. Davon erhoffen sich die Bayern, zu einem der Marktführer auf dem Feld der Geräte für Heimwerker und Gartenfreunde zu avancieren. Dabei setzt der Vorstand auf Marketingkampagnen mit einem Schwerpunkt auf Fernsehwerbung. Zudem hat Einhell einen Sponsoringvertrag mit Bayern München abgeschlossen. Einhell gibt es schon seit 1964, die aktuelle Zahl der Mitarbeiter 1810. Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Das KGV (2022) schätzungsweise 9. Fazit: Solider Mittelständler. Die Geschäftsstrategie überzeugt. Ausverkaufspreise zum Einstieg nutzen.