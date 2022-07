Presseeinladung / LMU und Marvel Fusion vereinbaren Forschungskooperation für laserbasierte Kernfusion

München (ots) - Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und das Münchner

Start-up-Unternehmen Marvel Fusion GmbH unterzeichnen eine

Kooperationsvereinbarung im Bereich der Laserforschung am Center for Advanced

Laser Applications (CALA) der LMU in Garching.



Gegenstand der geplanten Zusammenarbeit, die vom Freistaat Bayern gefördert

wird, ist die gemeinsame Erforschung des von Marvel Fusion entwickelten neuen

Ansatzes zur laserbasierten Kernfusion als eine mögliche sichere, saubere und

zuverlässige Energieversorgung. Die Kooperation umfasst dabei auch die

Aufwertung einer der weltweit leistungsfähigsten Laseranlagen an der LMU.