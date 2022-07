DDV veröffentlicht vierte Auflage des Best Practice Guide zur EU DS-GVO

Frankfurt am Main (ots) - Seit dem 25. Mai 2018 müssen Unternehmen die

Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in der Praxis beachten. Die

Verordnung räumt dem Dialogmarketing einen angemessenen Spielraum ein, bedarf an

vielen Stellen jedoch der Erläuterung. Bereits 2016, nachdem der Text

beschlossen worden war, hatte der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) daher

in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden einen Best Practice Guide zur

Hilfestellung und Anwendung der Verordnung in der dynamischen Branche des

Dialogmarketings herausgegeben. Der DDV hat nun eine Neuauflage seines Best

Practice Guide zur Datenschutz-Grundverordnung vorgelegt, um aktuelle

Entwicklungen zu berücksichtigen.



"Die Datenschutz-Grundverordnung bildet seit mehr als vier Jahren den

gesetzlichen Rahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Allerdings

stellt die Auslegung der Detailregelungen der Verordnung auch nach dieser Zeit

viele Unternehmen oftmals vor Herausforderungen. Die nun veröffentliche vierte

Auflage bezieht die aktuelle Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz und

relevante Gerichtsurteile mit ein. Damit unterstützt der Guide Unternehmen

dabei, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Dialogmarketingpraxis

rechtssicher anzuwenden", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp.