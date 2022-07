Underberg-Unternehmensgruppe baut mit PITÚ führende Marktposition weiter aus (FOTO)

Rheinberg (ots) -



- PITÚ-Marktanteil im Cachaça-Segment 2021 auf 81% ausgebaut

- Rheinberger Traditionsunternehmen entwickelt die Marke PITÚ seit Jahren weiter

- Weitere Produktinovationen und erstes Caipirinha-Eis im Sommer



Die Underberg-Gruppe konnte mit ihrer Spirituosenmarke PITÚ im Geschäftsjahr

2021 ihren Marktanteil im Segment Cachaça um fast 5% auf 81% steigern und ist

hier weiterhin uneingeschränkter Marktführer in Deutschland. Cachaça ist eine

aus frischem Zuckerrohr-Saft gewonnene Spirituose, die in Caipirinha - einem der

meistgetrunkenen Cocktails überhaupt - Verwendung findet. Selbst im schwierigen

Pandemie-Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen ein Absatzplus von rund 8% bei

PITÚ, während der Gesamtmarkt im gleichen Zeitraum lediglich um 0,5% wuchs. Zum

Portfolio der Underberg-Gruppe gehören als Eigenmarken neben PITÚ u.a. auch

Underberg, Asbach, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie

z.B. Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.





PITÚ wird im Norden Brasiliens aus heimischem Zuckerrohr hergestellt und vonUnderberg in Deutschland abgefüllt. "Mit PITÚ kam die Caipirinha überhaupt erstnach Deutschland. Die Marke steht für südamerikanischen Lebensstil. In derMarktforschung wird sie von 90% der Markenkenner mit Caipirinha assoziiert undmittlerweile sogar mit dem Cocktail-Drink gleichgesetzt", erklärt Stefan Ende,International Senior Brand Manager bei der Semper idem Underberg AG.Erfolg ist Ergebnis konsequenter MarkenentwicklungIhre starke Marktstellung in Deutschland verdankt PITÚ der konsequentenWeiterentwicklung der Marke sowie gezielten Investitionen. So setzte man beiUnderberg im Februar 2019 auf den Trend der "To-Go-Drinks", übertrug ihn auf dasCocktail-Segment und brachte die ersten Caipirinhas in der Dose auf den Markt.Eine echte Marktlücke, denn seit dem Launch der ersten "Caipi" in der Dose hatPITÚ bereits über 5,5 Mio. Dosen verkauft. Damit gehörte CaipirinhaReady-To-Drink (RTD) laut Nielsen-Publikumsmessung 2021 zu den TOP3 allerRTD-Dosen ohne Cola.Gespür für moderne Konsumentengewohnheiten bewies Underberg auch mit PITÚIpanema, dem ersten alkoholfreien Marken-Cocktail in der Dose. Nach einemvielversprechenden Start und einem Absatz von über 600.000 Dosen 2021 wurden imersten Halbjahr 2022 bereits wieder ca. 300.000 Dosen verkauft. NebenProduktinnovationen tragen auch Investitionen in neue Kooperationen, zumBeispiel mit dem Experten für Lifestyle-Geschenke "mydays", dazu bei, der Markeneue Zielgruppen zu erschließen. Zuletzt wurde außerdem der optischeMarkenauftritt von PITÚ grundlegend modernisiert.Neue Produkt-Variationen für weiteres WachstumZur weiteren Festigung der Marktstellung von PITÚ launcht dieUnternehmens-Gruppe Underberg jetzt weitere Produktinnovationen, um demKundenwunsch nach mehr Geschmacks-Vielfalt zu entsprechen:- Die PITÚ Passionfruit Caipirinha als Ready-to-Drink in der Dose kommt imSommer und eröffnet die neue "Flavoured-RTD-Linie". Sie fügt der klassischenCaipi-Rezeptur das Aroma der Trendfrucht Maracuja hinzu und ist die erstefertig gemischte Flavoured-Caipi im Markt.- Cachaça und Saft zu mixen wird zunehmend beliebter. PITÚ Flavoured macht dasjetzt besonders einfach: Hier wird der Original-PITÚ direkt in der klassischen0,7L-Flasche mit fruchtigen Aromen verbunden - nur noch Limetten, Rohrzuckerund Crushed Ice dazu, und fertig ist die perfekte "Flavoured Caipi", die denCocktail-Klassiker Caipirinha trendbewusst ergänzt.- Die Maracuja kommt auch in der neuen PITÚ Passionfruit Colada zum Tragen, dieals "Ready-to-Serve" in der Flasche kommt und mit der Mischung ausOriginal-PITÚ, Maracuja und Kokosnuss Genuss wie an der Copacabana ermöglicht.- Gemeinsam mit dem deutschen Molkereiunternehmen DMK wurde zudem das ersteCaipirinha-Eis mit dem typischen Caipi-Geschmack und einem Alkoholgehalt von10% Vol. entwickelt. Dieses Party-Eis ist ebenfalls ab sofort im Handel.Alle diese Produkte wurden vorab sehr erfolgreich mit einer umfassendenKonsumentenbefragung getestet. Die neuen Sommerprodukte folgen der Strategie derkonsequenten Portfolio-Erweiterung der Kernmarke PITÚ mit innovativenProduktvariationen. "Die Underberg-Unternehmensgruppe unterstreicht als House ofBrands einmal mehr ihre Kompetenz bei der Weiterentwicklung traditionsreicherSpirituosen-Marken. Die neuen PITÚ-Produkte dokumentieren, wie eine etablierteMarke neue Trends setzen und damit auch neue Zielgruppen ansprechen kann,"erklärt Vera Donner-Sander, verantwortlich für das internationale BrandManagement der Unternehmensgruppe Semper idem Underberg AG.Pressekontakt:Sebastian MarxCorecoms Consulting GmbH & Co. KGGoethestraße 2960313 Frankfurt am MainTel.: +49 15223918027E-Mail: mailto:Sebastian.Marx@corecoms.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113116/5264033OTS: Semper idem Underberg AG