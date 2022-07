Münchener Verein Richtfest für neues Bürogebäude "das max" im Münchener Stadtviertel Ludwigsvorstadt (FOTO)

München (ots) - Bayerische Kost, geschmückte Richtkrone und der obligatorische

Richtspruch: Ganz traditionell feierte die Münchener Verein Versicherungsgruppe

am 1. Juli 2022 das Richtfest für "das max" an der Ecke Goethe- und

Pettenkoferstraße in München. Im Mittelpunkt der Feier standen die Handwerker

und Facharbeiter des mit dem Bau beauftragten Bauunternehmens W. Markgraf GmbH &

Co KG sowie Repräsentanten des Architekturbüros SCOPE und des

Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle.



Nicht einmal ein Jahr nach der Grundsteinlegung steht der Rohbau des oberirdisch

siebengeschossigen Bürogebäudes, das nur 700 Meter vom Münchner Hauptbahnhof

entfernt ist. Nach dem Richtspruch des Zimmerers Peter Windschüttl jun. wurde

die Richtkrone auf das Dach des Neubaus gehoben. Danach sammelten sich die rund

70 Gäste im Erdgeschoss zum Empfang.