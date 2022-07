BearingPoint bekräftigt Expansionskurs mit sechs neuen Partnern in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) - Für 2022 ist die Management- und Technologieberatung weiter

auf Wachstumskurs und meldet neben erheblichen Neueinstellungen auch

Portfolio-Erweiterungen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihre Führungsriege in

Deutschland um sechs Partner erweitert. Fünf wurden intern befördert, ein

Partner kam von extern zu BearingPoint. Damit bekräftigt BearingPoint die

starken Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Bereits im

letzten Jahr ist BearingPoint in Deutschland um 21 Prozent gewachsen. Neben den

Partnerernennungen meldet BearingPoint erhebliche Neueinstellungen. Bis Ende

Juni wurden in Deutschland bereits 337 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

eingestellt. Zukäufe und erhöhte Investitionen in die Eigenproduktentwicklung

tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital

bei.