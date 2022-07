Mehr Freihandel ist alternativlos

Berlin (ots) - "Trotz leichter Verluste hält sich der deutsche Außenhandel in

der Krise weiterhin wacker, aber die Aussichten sind düster. Derzeit werden die

Exporte vor allem durch ein Plus im Handel mit den USA getragen. Die Folgen des

russischen Angriffskriegs und die Störungen in den internationalen Lieferketten

werden auch im Außenhandel noch wesentlich stärkere Spuren hinterlassen. Die

Auftragsbücher der Unternehmen sind zwar noch gefüllt, aber Auftragseingänge

werden seltener. Und die Lage kann noch dramatischer werden, sollte es zu einem

Abbruch der Gaslieferungen aus Russland kommen. Daher ist mehr Freihandel

alternativlos.", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin.



"Wir begrüßen, dass die Bundesregierung den Abschluss neuer, moderner

Handelsverträge vorantreibt. In der aktuellen Krise ist es entscheidend, dass

die größte Wirtschafts- und Handelsnation in der EU deutlich macht, dass wir

keine isolationistische Politik verfolgen", betont Jandura.