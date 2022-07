Erfolgstorys, die die MEDICA schreibt - vom kleinen Entwicklerteam mit Prototypen im Gepäck zu einem der größten Aussteller

Düsseldorf (ots) - Als weltführende Medizinmesse zählt die MEDICA in Düsseldorf

auch Jahr für Jahr zu den wichtigsten Plattformen für Start-up-Teams, die den

Einstieg in den Healthcare-Bereich angehen auf der Suche nach Investierenden,

Kooperationen oder auch ersten Anwenderinnen und Anwendern für ihre

Produktideen. Vom 14. bis 17. November 2022, bieten erneut zahlreiche

Programm-Highlights der jungen Gründerszene ideale Optionen, um sich der

internationalen Fachwelt der Gesundheitswirtschaft während der MEDICA-Laufzeit

zu präsentieren: 11. MEDICA Start-up COMPETITION, 14. `Healthcare Innovation

World Cup´, der MEDICA START-UP PARK und insgesamt mehr als 100

Start-up-Beteiligungen beim MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM sind nur

beispielhaft zu nennen.



Darüber hinaus werden sich mehrere hundert Start-ups oder Scale-ups (die sich in

der nächsten Entwicklungsphase befinden) als Aussteller, teils auf

Gemeinschaftsständen oder aber mit eigenem Stand an der MEDICA 2022 beteiligen.

Der bisherige Verlauf der Ausstelleranmeldungen lässt insgesamt eine Beteiligung

über dem Vorjahresniveau erwarten (MEDICA 2021: 3033 Teilnahmen) bei einem

deutlichen Plus an Flächenbuchungen.