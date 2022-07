--------------------------------------------------------------

Der vollständige Bericht

- Eine Befragung unter fast 200 Startups zeigt, wie langwierige, komplexe undüberholte Compliance-Prozesse das Wachstum von Startups behindern- 83 Prozent sind der Meinung, dass die Politik eher auf etablierte Unternehmenausgerichtet ist. Nur 12 Prozent empfinden, dass die politischenEntscheidungsträger:innen ihre Unternehmensrealität verstehen- Um Startups in schwierigen Marktbedingungen zu unterstützen und ihr künftigesWachstum zu erleichtern, schlägt Stripe die Priorisierung von fünf BereichenvorRegulatorische Herausforderungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für dasWachstum europäischer Startups dar, wie eine heute veröffentlichte Studie vonStripe, einer Finanzinfrastruktur-Plattform für Unternehmen, zeigt. Eines vondrei Startups hat aufgrund des hohen Aufwands, der für die Einhaltung vonVorschriften nötig ist, zunächst in Erwägung gezogen, sein Unternehmen anderswozu gründen. Der Bericht beleuchtet die Erfahrungen und Ansichten europäischerStartups dazu, wie Politik und Regulierung Wachstum fördern oder behindern."Tech-Unternehmen in ganz Europa sind mit einem zunehmend schwierigenwirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Es ist wichtiger denn je, die Bedürfnisseder Startup-Community ernst zu nehmen. Wir haben unsere Kunden befragt, um dieRealitäten, mit denen die nächste Generation der europäischen Tech-Leaderkonfrontiert ist, besser zu verstehen und Hindernisse für ihr Wachstum zuidentifizieren", sagt Matt Henderson, Global Business Lead bei Stripe.Das starke Fundament der europäischen Tech-Branche steht zunehmend unter DruckEuropäische Startups wissen aber auch um die Vorteile, die Europa im Vergleichzu anderen globalen Tech-Märkten bietet:- Fast drei Viertel (73 Prozent) nennen das Bildungsniveau in der Region und 41Prozent die Verfügbarkeit von Talenten am Arbeitsmarkt als klare Vorteile fürEuropa.- Mehr als die Hälfte (56 Prozent) nennt die geografische Nähe verschiedenerMärkte als Vorteil, da sie den Unternehmen kurze Wege bietet und schnelleInternationalisierung ermöglicht.Komplexe Regulierungsverfahren und veraltete Compliance-Praktiken aber stehendiesen Vorteilen gegenüber. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten gebenan, dass der Zeitaufwand für die Einhaltung von regulatorischen Vorschriften dasgrößte Hindernis für ihr Unternehmen darstellt. Und mehr als drei Viertel (79Prozent) sagen, dass dieser Zeitaufwand in den letzten Jahren noch zugenommen