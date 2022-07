Drittes Gold für RVI Wohn- und Geschäftshaus Desiro mit DGNB-Zertifikat ausgezeichnet (FOTO)

Saarbrücken/Esslingen am Neckar (ots) - Bereits das dritte Wohn- und

Geschäftshaus des Immobilienprojektentwicklers RVI im Klimaquartier Neue

Weststadt in Esslingen wurde mit dem DGNB-Zertifikat in Gold für nachhaltige

Gebäude ausgezeichnet. Desiro hat in der Kategorie "Neubau Wohngebäude" einen

Gesamterfüllungsgrad von 70,8% erreicht. Für die Zertifizierung wurden 30

Qualitätskriterien aus den 5 Bereichen Technik, Prozesse, Ökologie, Ökonomie und

soziokulturelle und funktionale Qualität berücksichtigt. Die Standortqualität

wurde mit 79,2% bewertet.



Desiro ist eines von fünf RVI-Gebäuden im Klimaquartier Neue Weststadt, das nach

den nachhaltigen Kriterien der DGNB geplant und gebaut worden ist. Ebenso wie

die CO2-Neutralität des Gebäudes geht die DGNB-Zertifizierung aus dem

städtebaulichen Vertrag hervor, den die RVI mit der Stadt Esslingen bei

Grundstückserwerb abgeschlossen hat. Ein DGNB-Vorzertifikat für das gesamte

Stadtquartier hat den Zielkorridor für die Gebäudeperformance von Beginn an für

alle Baubeteiligten abgesteckt; zertifiziert wird jedes Gebäude einzeln.