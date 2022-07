- Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2021 auf 274 Millionen Euro - Steigerung der aktiven Kundenanschlüsse auf 507.000

- Anzahl der per Glasfaser (FTTC/FTTB/FTTH) angebundenen Haushalte wächst auf 832.000

- Fortsetzung des Glasfaserausbau-Aktivitäten insbesondere in München, Augsburg und Bayerisch-Schwaben sowie in ländlichen Bereichen - Erweiterung des Wholesale-Geschäfts um neue Kooperation mit der Deutschen Telekom

- Pilotprojekt für die Anbindung von OpenRAN Mikro-Funkzellen mit O2/Telefónica - M-net ist der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Im Geschäftsjahr seines 25-jährigen Bestehens konnte M-net den Umsatz um ein Prozent auf mehr als 274 Millionen Euro steigern. Ein vergleichbares Wachstum verzeichnete M-net auch bei den aktiven Kundenanschlüssen, die ebenfalls um 1 Prozent auf 507.000 zulegten. Grundlage dafür ist der konsequente Glasfaserausbau in den Regionen München, Augsburg und Bayerisch-Schwaben sowie im ländlichen Raum. Auf Basis der nachhaltigen Glasfasertechnologie konnte M-net auch einen weiteren Meilenstein der Unternehmensgeschichte erreichen: Das Unternehmen ist seit dem Geschäftsjahr 2021 der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts mit O2/Telefónica arbeitet M-net zudem an zukunftsfähigen Entwicklungen bei der Anbindung von Mobilfunk-Mikrozellen in Ballungsräumen.



Auch im Geschäftsjahr 2021 setzte M-net den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Grundlage dafür ist der Glasfaserausbau, der weiter konsequent in den Kernregionen des Unternehmens vorangetrieben wurde: Die Zahl der Haushalte, die per Glasfaser bis zum Kabelverzweiger (FTTC), bis ins Gebäude (FTTB) oder sogar bis in die einzelne Wohnung (FTTH) an das leistungsstarke Netz von M-net angebunden sind, stieg um fünf Prozent auf 832.000. Im Infrastruktursegment FTTB/H (Glasfaser bis ins Haus beziehungsweise in die Wohnung) betrug das Wachstum sogar mehr als sieben Prozent.