Looking Glass Labs veröffentlicht technisches Visionsdokument als Roadmap für das Metaversum

House of Kibaa, das „Flaggschiffstudio“ des Unternehmens, hat einen zehnseitigen Plan veröffentlicht, in dem das Studio seinen Zweck erläutert und die geplanten Produkte vorstellt, die entwickelt werden, um aktuelle Probleme im Metaversum zu lösen und sich für die zukünftigen Bedürfnisse der Community-Mitglieder zu rüsten

Vancouver, British Columbia – 4. Juli 2022 – Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die auf die Architektur der „Non-Fungible Token“ („NFT“), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das firmeneigene Designstudio House of Kibaa („HoK“) am Freitag, den 1. Juli 2022 seine technische Vision für ein dezentralisiertes Metaversum (Decentralized Metaverse Technical Vision/„DMTV“) veröffentlicht und auf Discord hochgeladen hat. Das DMTV ist ein zehnseitiges Dokument, das den Zweck von HoK veranschaulicht und die NFT-basierten und auf das Metaversum bezogenen Produkte offenlegt, die derzeit in Entwicklung sind, um bekannte Probleme zu lösen und die Bedürfnisse der Community-Mitglieder zu erfüllen. Ein Dokument, in dem die technische Produktvision erläutert wird, ist für alle Beteiligten essentiell, um den Entwicklungsweg für ein Web3-Studio wie HoK zu verstehen.

Gleich auf den ersten Seiten des DMTV bringt HoK seine Sicht auf den Übergang von der aktuellen, begrenzten Web2-Umgebung zu einer Blockchain-Technologie der Zukunft mit immersiven 3D-Erlebnissen im Metaversum klar zum Ausdruck. Das Dokument ist in 12 Abschnitte mit den folgenden Titeln gegliedert: Opportunity / Vision, A Platform For 3D Creators, Subsidize Demand Via Strategic Partnerships, Problems, Trust Based Network Protocol, Design & Business Focus, Open Asset Framework, Value-Based Consensus Network, HoK Multiverse Platform, Ecosystem, Utility & Experiences by HoK und Development. Auch Bilder, Diagramme, Listen und Quellenangaben sind enthalten, um die HoK-Roadmap für die Umsetzung der NFT-basierten und Metaversum-zentrierten Produkte und Dienstleistungen zu veranschaulichen.