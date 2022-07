Seite 2 ► Seite 1 von 7

Köln (ots) -- US-amerikanische Geländewagen-Ikone kommt Ende des nächsten Jahres alsViertürer und Linkslenker in begrenzter Stückzahl in ausgewählten europäischenLändern auf den Markt - darunter Deutschland- Charakteristische Merkmale des neuen Ford Bronco: Robustes Design, extremeOffroad-Fähigkeiten und moderne Assistenzsysteme für Abenteuer abseits derNorm- "Kein Terrain ist ihm zu schwierig": FortschrittlicheGeländewagen-Technologien wie Terrain Management System, siebenG.O.A.T-Fahrprogramme- Umfangreiches Angebot an Zubehör: zusätzliche Lichtsysteme, abwaschbareSitzbezüge und unterschiedliche Anbauzelte für Trips in abgelegene RegionenEine wahre Offroad-Ikone macht sich bereit für den Sprung über den Atlantik:Ford bietet den legendären Bronco* ab Ende 2023 in begrenzter Stückzahl erstmalsauch in Europa an: Die jüngste Generation des extrem geländegängigen Allradlerswird ausschließlich als Viertürer und ausschließlich als Linkslenker-Version inausgewählten europäischen Märkten verfügbar sein - darunter auch in Deutschland.Das unverwechselbare Exterieur- und Interieur-Design des neuen Off Roadersgreift zahlreiche Design-Elemente seines 1966 präsentierten Urahnen auf undinterpretiert sie modern - kombiniert mit einer Robustheit, die auch diePick-ups von Ford aus der F-Serie charakterisiert. Den Beinamen "G.O.A.T." hatsich der neue Bronco dank seines Allradantriebs, der Assistenzsysteme wie TrailControl und der insgesamt sieben Fahrmodi zu Recht verdient: "G.O.A.T." stehtfür "Goes. Over. Any. Terrain." und bedeutet so viel wie: "Kein Terrain ist ihmzu schwierig".Dies ist der Link auf ein entsprechendes Bronco-YouTube-Video:https://youtu.be/-q8PVLy2iSoDie Entwicklung des neuen Ford Bronco war von Beginn an unter einer klarenPrämisse gestanden: Der vielseitige Geländewagen soll Abenteuer auch abseitsbefestigter Straßen ermöglichen. Dieses Ziel haben die Entwickler aufunterschiedlichste Weise erreicht, wie seine ungewöhnlichen Details zeigen. Solassen sich viele Verkleidungen und sogar die Türen abnehmen, alle Materialiensind leicht abwaschbar und zahlreiche Befestigungs- und Verzurrmöglichkeitenerleichtern den Transport von Arbeits- und Sportgeräten aller Art. Ford hatdarüber hinaus ein großes Angebot an Zubehör geprüft und freigegeben, das denBronco zum Beispiel auch als Fahrzeug für Outdoor-Aktivisten und Camperinteressant macht."Der Bronco ist traditionell der robusteste und vielseitigste Geländewagen vonFord", so Matthias Tonn, als Leitender Ingenieur bei Ford Europa zuständig fürUS-Importfahrzeuge. "Die jüngste Bronco-Generation hat die Kerneigenschaftendieser legendären Baureihe bewahrt, kombiniert sie aber mit modernsten