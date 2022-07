Vier Jahre Uber Green Uber setzt zukünftig noch stärker auf Elektro- und Wasserstoff-Flotten in Deutschland

Berlin (ots) -



- Uber zieht positive Bilanz nach vier Jahren "Uber Green" in Deutschland

- Partner plant Aufbau der größten Wasserstoff-Flotte in Deutschland

- Investitionen von rund 5 Mio. Euro für mehr Elektrofahrzeuge der

Partnerunternehmen



Uber, die Vermittlungsplattform für Mobilität, zieht zum vierjährigen Jubiläum

von "Uber Green", der emissionsarmen Buchungsoption von Uber, eine positive

Bilanz. Bereits seit 2018 ist die "Green"-Option in München verfügbar und

ermöglicht Nutzern, Fahrten in Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeugen zu

buchen. Über die Jahre hat Uber das Angebot auf alle 16 Uber-Städte in

Deutschland ausgeweitet, darunter in Berlin, Frankfurt/M., Düsseldorf, Hamburg

und Köln.