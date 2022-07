Lennertz & Co. startet weiteren Venture-Capital-Fonds mit US-Fokus (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Dachfondsstruktur bietet diversifiziertes Portfolio aus rund 10 Zielfonds und

rund 300 Portfoliounternehmen

- Zugang zu den besten Venture-Capital-Fonds aus den USA mit Technologie-Fokus

- Bis zu 20% Beimischung von ausgewählten Direktbeteiligungen



Das Hamburger Family Office Lennertz & Co. setzt mit dem LCO Venture US II seine

Dachfonds-Serie fort. Wie beim Vorgängerfonds wird Investoren der Zugang zu den

besten Venture-Fondsmanagern der USA ermöglicht. Der Investmentfokus der

ausgewählten Zielfonds liegt dabei auf dem Technologiesektor.





Investments in Venture Capital in den USA sind seit einigen Jahren weltweit sehrgefragt. Entsprechende Fonds sind meist stark überzeichnet und dieFondsinitiatoren können sich die Investoren aussuchen. "Bei Venture Capital inden USA zählt inzwischen nur noch der Zugang. Als Investor muss man mehr als nurdas nötige Investmentvolumen mitbringen", sagt Philipp Lennertz,geschäftsführender Gesellschafter von Lennertz & Co. "Die Beteiligungsfirmensuchen nach langfristigen Netzwerk-Partnern, die schnell und professionellagieren und das richtige Mindset des unternehmerischen Investierens mitbringen."Vor allem bei den Top-Tier-Beteiligungsfirmen mit starkem Track Record gibt eslange Wartelisten oder nur noch Investmentmöglichkeiten für Bestandsinvestoren."Da Lennertz & Co. seit über 20 Jahren in US Venture Capital investiert,verfügen wir über ein partnerschaftliches Netzwerk zu den bestenVenture-Fondsmanagern. Bei einigen dieser General Partners sind wir sogar dereinzige Investor aus Deutschland", so Philipp Lennertz.Zuletzt sind mit der Marktkorrektur seit Jahresbeginn 2022 auch die Bewertungenvon Tech-Unternehmen an den Kapitalmärkten unter Druck geraten. Gleiches giltabgeschwächt für das Venture-Capital-Segment. "Allerdings bietet sich nach derKorrektur nun ein sehr guter Einstiegszeitpunkt in Venture Capital", so PhilippLennertz.Insbesondere junge und innovative Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen sinddeutlich flexibler und können somit schneller auf makroökonomische Veränderungenreagieren. "Gegebenenfalls verlangsamt sich das Wachstum einiger Unternehmenetwas. Der langfristige Trend im Technologie-Segment bleibt jedoch bestehen."Mit dem Lennertz & Co. Venture US II wird das Family Office in ca. 10US-Zielfonds investieren. Accel, Firstmark, Insight Partners, Kleiner Perkins,Lightspeed, NEA und TCV stehen dabei bereits fest. Insgesamt wird das Portfoliodes Dachfonds aus mehr als 80% Early-Stage- und Growth-Fonds bestehen. Bis zu20% des Fondsvolumens sind für Direkt- und Co-Investments vorgesehen. Durch dasPortfolio an Zielfonds sind Investoren an rund 300 Portfoliounternehmen